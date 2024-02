Z dinamičnim komuniciranjem k trajnostnemu razvoju

"Trajnost ni le cilj, ampak naše poslanstvo, naš način delovanja. Poleg vključevanja sekundarnih surovin nazaj v proizvodnjo novih izdelkov, kar zmanjšuje okoljske obremenitve, se zavzemamo tudi za ozaveščanje javnosti o pomenu zmanjševanja smetenja, pravilnega ločevanja odpadkov in ponovne uporabe. S tem spodbujamo trajnosten način življenja in krožno ekonomijo," poudarja vodja komuniciranja v Slopaku, mag. Jasna Zagrajšek.

Nove regulatorne zahteve in poudarek na ozaveščanju

Konec leta 2022 je v veljavo stopila Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, ki izhaja iz Direktive 2019/904, bolj znana kot SUP Uredba. Slopak se uveljavlja kot nosilec skupnega načrta za ravnanje s plastiko za enkratno uporabo po uveljavitvi SUP Uredbe.

Jasna poudarja, da se proizvajalci plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, ki spadajo pod SUP proizvode, sedaj soočajo ne le s finančnimi prispevki za čiščenje in preprečevanje smetenja, temveč tudi s potrebo po ozaveščanju končnih uporabnikov o alternativnih proizvodih in vplivih smetenja SUP proizvodov na okolje.

Družba Slopak v imenu proizvajalcev izvaja ozaveščanje s promocijskimi vsebinami v klasičnih medijih, družbenih omrežjih in na različnih poslovnih dogodkih, s čimer omogoča proizvajalcem izpolnitev vseh obveznosti razširjene proizvajalčeve odgovornosti, kot jih določa zakonodaja SUP Uredbe. Govorimo o proizvajalčevi razširjeni odgovornosti, ki je eden ključnih konceptov modernega upravljanja z odpadki in viri, pravno podlago za sistemsko izvajanje pa nudi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2).

Slopakove prakse: spreminjanje vedenja in spodbujanje skupnosti

Družba aktivno sodeluje pri spreminjanju vedenja končnih uporabnikov preko trajnostnih projektov, okoljskih aktivacij in ozaveščevalnih kampanj o pravilnem ločevanju odpadkov, praksah ponovne uporabe in zmanjševanju smetenja. Zagrajškova poudarja, da je cilj ustvariti dolgoročne vedenjske spremembe in motivirati posameznike k trajnostnemu ravnanju.

"Spodbujanje vedenjskih sprememb se lahko izkaže za izziv zaradi globoko zakoreninjenih navad in naravnega odpora do sprememb. Premagovanje te vztrajnosti zahteva jasno komunikacijo o prednostih trajnostnega vedenja, prikazovanje uspešnih primerov in nagovarjanje k skupnim vrednotam. Spodbude, ki spodbujajo občutek skupnosti, lahko motivirajo deležnike, da sprejmejo okolju prijazne prakse", je mnenja Jasna Zagrajšek.

V Slopaku verjamejo v komunikacijsko moč športa pri spodbujanju trajnostnega ravnanja. Podpirajo športne skupnosti in se zavzemamo za okoljsko odgovorno organizacijo športnih dogodkov v skladu s konceptom Environmental Fair Play.

Šport kot katalizator za okoljsko ozaveščenost

Ravno v začetku leta 2024 smo začeli projekt ponovne uporabe teniških žogic v sodelovanju s Tenis Slovenija, partnerskimi klubi in Zavarovalnico Savo. Ta strategija predstavlja odličen način za zmanjšanje odpadkov in okoljskega vpliva teniške dejavnosti pojasnjuje Zagrajškova.

"Eden takšnih projektov je bil v preteklem letu sodelovanje z Ball Corporation in Every Can Counts ter organizatorji tekmovanja na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Po navdihu prelepih slovenskih gora smo obiskovalce spodbudili k sodelovanju, iz zbranih 3000 odpadnih pločevink pa smo naredili Pixelato".