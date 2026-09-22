Z dnevom brez avtomobila se bo sklenil teden mobilnosti

Konec evropske kampanje tedna mobilnosti tradicionalno sovpada z dnevom brez avtomobila, ko mestna središča evropskih mest namesto motoriziranega prometa napolnijo pešci, kolesarji in uporabniki javnega prevoza.

V okviru teh aktivnosti bodo nekatere slovenske občine prebivalcem zagotovile brezplačno uporabo javnega mestnega potniškega prometa. V Ljubljani bosta brezplačna uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa na mestnih linijah v coni 1 in parkiranje na parkiriščih P+R. Brezplačnega prevoza z mestnimi avtobusi na vseh linijah bodo deležni tudi prebivalci Maribora.

Zaradi organizacije dogodkov bodo v prestolnici zaprte tudi nekatere ceste, med drugim makadamski odsek od Novega Polja do Zaloga, del Črtomirove ulice ter Eipprova ulica. Med dogodki, ki se bodo zvrstili ob dnevu avtomobila, so na Mestni občini Ljubljana izpostavili dogodek za najmlajše Varna pot v šolo na Postaji prometne policije Grič, na katerem bo sodelujoče pozdravil ljubljanski župan Zoran Janković. Kolesarji pa se bodo lahko med 8. in 18. uro pred Hišo EU ustavili na kolesarski okrepčevalnici, kjer bodo na voljo zdravi prigrizki in osvežilni napitki.

V Mariboru bo medtem na Glavnem trgu potekal tradicionalni kolesarski zajtrk, na Glavnem mostu pa predstavitev električnih vozil ob 100. obletnici javnega potniškega prometa v mestu.