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Z dnevom brez avtomobila se bo sklenil teden mobilnosti

Ljubljana/Maribor/Novo mesto, 22. 09. 2026 06.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Pešci v Ljubljani

Z zaprtjem mestnih središč in ulic za avtomobile se bo tradicionalno zaključila še ena izvedba vseevropske kampanje evropskega tedna mobilnosti. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere slovenske občine svoje prebivalce k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti spodbujale tudi z zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza.

Konec evropske kampanje tedna mobilnosti tradicionalno sovpada z dnevom brez avtomobila, ko mestna središča evropskih mest namesto motoriziranega prometa napolnijo pešci, kolesarji in uporabniki javnega prevoza.

V okviru teh aktivnosti bodo nekatere slovenske občine prebivalcem zagotovile brezplačno uporabo javnega mestnega potniškega prometa. V Ljubljani bosta brezplačna uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa na mestnih linijah v coni 1 in parkiranje na parkiriščih P+R. Brezplačnega prevoza z mestnimi avtobusi na vseh linijah bodo deležni tudi prebivalci Maribora.

Zaradi organizacije dogodkov bodo v prestolnici zaprte tudi nekatere ceste, med drugim makadamski odsek od Novega Polja do Zaloga, del Črtomirove ulice ter Eipprova ulica. Med dogodki, ki se bodo zvrstili ob dnevu avtomobila, so na Mestni občini Ljubljana izpostavili dogodek za najmlajše Varna pot v šolo na Postaji prometne policije Grič, na katerem bo sodelujoče pozdravil ljubljanski župan Zoran Janković. Kolesarji pa se bodo lahko med 8. in 18. uro pred Hišo EU ustavili na kolesarski okrepčevalnici, kjer bodo na voljo zdravi prigrizki in osvežilni napitki.

V Mariboru bo medtem na Glavnem trgu potekal tradicionalni kolesarski zajtrk, na Glavnem mostu pa predstavitev električnih vozil ob 100. obletnici javnega potniškega prometa v mestu.

Lent v Mariboru
Lent v Mariboru
FOTO: 24ur.com

Z dnevom brez avtomobila bodo teden mobilnosti sklenili tudi v Novem mestu. Kot so sporočili z novomeške mestne občine, bo na dogodku sodelovalo več kot 25 društev, organizacij in ustanov, ki delujejo na področju športa, zdravega življenjskega sloga, trajnostne mobilnosti, prometne varnosti, zaščite in reševanja ter preventive. Udeleženci bodo lahko med drugim preizkusili tudi simulator trka ter na neposreden način občutili pomen uporabe varnostnega pasu v prometu.

Na Ptuju bodo medtem na Mestnem trgu odprli prenovljen in razširjen sistem izposoje javnih koles Pecikl. Ta bo uporabnikom odslej ponujal osem postaj, 40 koles ter sodobnejši digitalni način izposoje.

V ospredju letošnjega evropskega tedna mobilnosti, ki velja za vodilno evropsko pobudo za spodbujanje sprememb potovalnih navad, je bila znova tema zagotavljanja mobilnosti za vse generacije. Med sodelujočimi je bilo več kot 100 slovenskih občin, ki so pripravile številne ozaveščevalne dejavnosti za spreminjanje potovalnih navad.

Podatki kažejo, da pri potovalnih navadah državljani Slovenije še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Z njim opravijo več kot dve tretjini vseh poti, velika odvisnost od avtomobila pa ima tudi neposredne finančne posledice za gospodinjstva. Slovenska gospodinjstva namreč po podatkih državnega statističnega urada za prevoz namenijo kar 17 odstotkov svoje končne potrošnje.

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