Slovenija

Trije predsedniki v poslanicah: Suverenost ni samoumevna

25. 10. 2025

STA
128

Danes se spominjamo časa, ko je Slovenija dokončno stopila na pot samostojne in suverene države, so v poslanici ob današnjem prazniku suverenosti poudarili trije najvišji predstavniki države. Ob tem so pozvali k spoštovanju temeljnih vrednosti, brez katerih ni prave suverenosti. Slednja namreč ni samoumevna, so opozorili.

Današnji praznik je spomin na trenutek, ko je Slovenija dokončno stopila na pot samostojne in suverene države, so v poslanici zapisali premier Robert Golob, predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Spomnili so, da je 25. oktobra 1991 iz Slovenije odšel zadnji vojak tuje vojske. S tem se je simbolno sklenilo obdobje osamosvajanja in začelo novo poglavje v naši zgodovini, zato na ta dan praznujemo dan suverenosti.

Slovenska zastava
Slovenska zastava FOTO: Shutterstock

A današnji dan ni le spomin na prelomne dogodke pred več kot tremi desetletji, je tudi opomnik, da suverenost ni samoumevna, je v poslanici poudaril premier Golob. Vsak velik državni korak po njegovih besedah zahteva pogum, modrost in medsebojno zaupanje. Te vrednote, na katerih smo gradili državo pred tremi desetletji, pa moramo negovati tudi danes, je izpostavil.

Suverenosti danes ne branimo več z orožjem, ampak z znanjem, sodelovanjem in z odgovornostjo drug do drugega ter do generacij, ki prihajajo za nami, ugotavlja premier. Moč Slovenije pa vidi v enotnosti in sposobnosti, da se povezuje doma, v regiji in v Evropi. "Le tako bomo lahko ohranili mir, blaginjo in samostojnost, ki smo si jih izborili," ugotavlja.

Prava moč naroda ni v bogastvu ali vojski, temveč v njegovem pogumu, odločnosti in v sposobnosti, da sam odloča o svoji usodi in spoštuje glas svojih ljudi, je v poslanici izpostavila predsednica republike Pirc Musarjeva. Ob tem se sprašuje, ali se dovolj zavedamo neprecenljivosti te svobode in tudi naše odgovornosti do nje.

V spomin na enega ključnih osamosvojitvenih dogodkov, odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije pred 34 leti, danes zaznamujemo dan suverenosti. Osrednja prireditev, ki jo organizirata Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever bo v Medvodah, nagovor bo imel dekan ljubljanske pravne fakultete Miro Cerar.

Kot dodaja, suverenost ni le v mejah, zastavi in himni, temveč tudi v naši sposobnosti, da se povezujemo, iščemo skupne rešitve, se poslušamo in spoštujemo, znamo zaščititi šibkejše, varovati okolje in graditi prihodnost, v kateri bodo mladi s ponosom in pripadnostjo gradili uspešno prihodnost svoje države.

Dan suverenosti pa nas po njenih besedah opominja tudi, da svoboda in mir zahtevata skrb, pogum in srce. "Zahtevata spoštovanje resnice, dostojanstva in pravičnosti – temeljnih vrednot, brez katerih ni prave suverenosti," je sklenila predsednica republike.

Suverenost pomeni popolnoma samostojno sprejemati odločitve, povezane z delovanjem države, njenim mednarodnim položajem in pravicami državljank in državljanov. Samostojno odločanje o usodi naše skupnosti pa ni le privilegij, temveč tudi odgovornost, pa je v poslanici izpostavila predsednica državnega zbora Klakočar Zupančičeva.

Spomnila je, da se je Slovenija v preteklih desetletjih na podlagi volje državljanov, izražene na referendumih, odrekla manjšega dela suverenosti zato, da smo postali enakopravna članica političnih in obrambnih mednarodnih povezav. "Te povezave pa je potrebno razumeti kot sporazum enakopravnih partneric, v katerih vsaka zase lahko učinkoviteje dosega cilje razvoja lastne skupnosti," je poudarila.

Kot opozarja, se v zadnjih letih v mednarodni skupnosti pojavljajo politiki, ki ne le da želijo domala brez demokratičnih omejitev obvladovati lastne države in skupnosti, temveč tudi odločati o usodi drugih držav in skupnosti. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da tudi doma slišimo glasove, ki bi želeli državo podrediti interesom drugih.

Z dnevom suverenosti zaznamujemo dan odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.
Z dnevom suverenosti zaznamujemo dan odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. FOTO: Srđan Živulović - BOBO

Z dnevom suverenosti, ki je državni praznik, ni pa dela prost dan, zaznamujemo spomin na 25. oktober 1991, ko je Slovenijo zapustil še zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade (JLA), poraženke v vojni za osamosvojitev Slovenije. Končni dogovor o tem je bil sklenjen 18. oktobra 1991 v Ljubljani po tistem, ko je vodstvo nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije po bojih za slovensko osamosvojitev spoznalo, da Slovenije ne bo mogoče obdržati znotraj nekdanje države.

25. oktober je državni zbor kot dan suverenosti razglasil leta 2015. Predstavlja dan, ko je Slovenija ne le pravno formalno, temveč tudi dejansko postala suverena država.

Letošnja osrednja proslava ob omenjenem dnevu bo potekala danes ob 18. uri v Športni dvorani Medvode. Osrednji slavnostni govornik bo dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Miro Cerar, v videu sporočilu pa bo zbrane nagovorila tudi sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča Beti Hohler.

Dan suverenosti je državni praznik, s katerim Slovenija obeležuje dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak JLA zapustil slovensko ozemlje.

Slovesnost se bo poleg spomina na odhod zadnjega vojaka JLA osredotočila predvsem na sedanjost in bo kritično presojala pojem suverenosti skozi etiko, pravo, mednarodno politiko, gospodarstvo in kulturo, "torej skozi temeljne elemente nacionalne samobitnosti". "Tako retorična vprašanja o suverenosti izzvenijo kot opomin, da je suverenost večplastna in smo zanjo, poleg politike, vsi odgovorni," so sporočili organizatorji.

V zvezi veteranov in Združenju Sever so sicer ob današnjem prazniku opozorili na šibko ekonomsko suverenost države, do katere je prišlo zaradi razprodaje državne srebrnine po osamosvojitvi, in na načenjanje zunanje suverenosti države, do česar prihaja zaradi različnih zahtev in dogajanj pri naših sosedah. Zato opozarjajo na potrebo po krepitvi tako naše notranje kot tudi zunanje suverenosti. "V nasprotnem primeru bo politična radikalizacija in politična normalizacija ekstremizma počasi in nevidno povzročila notranjo politično nestabilnost, ki bo omajala ne le notranjo, temveč tudi zunanjo suverenost države na mednarodni ravni", so še zapisali.

dan suverenosti osamosvojitev državni praznik JLA
KOMENTARJI (128)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
26. 10. 2025 08.38
-6
Kučan nas je odcepil,brez bratomorne vojne,brez žrtev.zato bi bilo prav,sa bi njegova slika visela v vseh javnih prostorih
ODGOVORI
2 8
Smuuki
28. 10. 2025 10.02
+1
Tebi se še kvadratni krog nariše. Dobro jutro zemlja tukaj. Sanja se ponoči. Ti sanjaš tudi buden?
ODGOVORI
1 0
Pomlad 88
26. 10. 2025 08.25
+3
Ampak vsi trije predsedniki imajo nostalgijo po bivši komunističnih jugi
ODGOVORI
5 2
Jožajoža
26. 10. 2025 08.22
-3
Edino možno v Butalah.komunist na čelu skrajne desnice.takega primera zgodovina še ne pozna.
ODGOVORI
3 6
peresni
26. 10. 2025 08.21
-5
Desničar pač ni vidi dlje od svojega nosu, misli le na svojo denarnico in vodjo in uživa v ovražni žlehtnobi do vseh, ki niso enako omejeni kot on
ODGOVORI
1 6
Smuuki
25. 10. 2025 21.28
+7
Udeleženci takratnih dogodkov z orožjem v roki smo pa skrbno potisnjeni v ozadje. Na tovrstne proslave so vabljeni ljudje ki so storili vse da nam ne bi uspelo. Cel levi pol simpatizira s srbi, rusi. Še danes nam vsiljujejo premagano rdečo zvezdo. Rdeča zvezda je bila simbol premagane jla. Svetlana, zoran nam vsako leto uprizarja prireditev nosil bom rdečo zvezdo. To je zame in za takratne oborožene udeležence ki smo premagali jla največje možno ponižanje. Danes mi srb v sloveniji vsiljuje čaščenje premaganega simbola. A je to sploh mogoče? Ja je
ODGOVORI
8 1
Smuuki
25. 10. 2025 21.21
+7
Takrat smo jih nagnali. Danes so že vsi in več nazaj. Prevzeli so vse ključne funkcije države v svoje roke po zaslugi levega pola ku jim samostojna Slovenija ni intimna opcija. Putlerfili po srcu, svohe otroke izobraževali v zda in vsi kupujejo zahodne izdelke. Nihče ne izobražuje svojih otrok v moskvi, nihče ne kupuje ruske robe. Zakaj nas silijo tja?
ODGOVORI
8 1
Jožajoža
25. 10. 2025 19.19
-5
Zamislite si,kaj bi bilo s pokvarjenimi komunisti ala janša baučar,kacin ....če se takrat ne bi spreobrnili za 180 stopinj.kervsmo glasovali proti komunizmu,so bili Janša in companija s končano kumrovško fakulteto neuporabni.in ti lenuhi so se podali v politiko,
ODGOVORI
4 9
tron3
25. 10. 2025 18.47
+3
Trije predsedniki so Vam povedali, da so Vas v 34 letih uspešno prodali ali predali v upravljanje tujcem, z nategom, da ste samostojni in Vi ste to verjeli vsa ta leta!!!!
ODGOVORI
6 3
SDS_je_poden
25. 10. 2025 18.35
-8
Sem vesel, da je čedalje manj blesarij o tem, kako je Jufka sam premagal in nagnal JLA. Se najdejo še posamezniki, ampak ok, določen procent bolanih je vedno prisoten v populaciji.
ODGOVORI
3 11
SDS_je_poden
25. 10. 2025 18.35
-1
Čestitke ob prazniku.
ODGOVORI
2 3
prašek
25. 10. 2025 18.48
-1
Se strinjam z napisanim in se pridružujem čestitki.
ODGOVORI
3 4
prašek
25. 10. 2025 18.29
-3
Joža joža ob 15.11 ............ Ne bi se mogel bolj strinjati !!!!!
ODGOVORI
2 5
piu
25. 10. 2025 18.15
+7
Hvala Janezu.....
ODGOVORI
10 3
prašek
25. 10. 2025 18.25
-1
Očitno ne smem direktno vprašati. No pa mi ti povej,zakaj hvala ???? Kaj je storil dobrega ????
ODGOVORI
4 5
prašek
25. 10. 2025 18.26
-1
Si že slišal za Merlaka ??? Pilota .
ODGOVORI
4 5
piu
25. 10. 2025 18.28
+4
Ti ne živiš več v Yugoslaviji..........Zato bi mu moral biti hvaležen tudi ti!
ODGOVORI
8 4
prašek
25. 10. 2025 18.31
-1
Jaz sem se tudi boril zato ,da ne živim več v Jugi !!!! Sedaj mi pa ti povej, kaj veš o skrivanju, o joku ob napadu .... etc.
ODGOVORI
4 5
prašek
25. 10. 2025 18.33
-3
In velika hvala Kučanu, Drnovšku in Ruplu za izpogajano premirje na Brionih !!!
ODGOVORI
3 6
piu
25. 10. 2025 18.34
+4
Milan je jokal medtem, ko so se drugi borili in je špekuliral do konca z jugosi, ker se je bal za stolček v partiji.........Janez je bil že v Sloveniji.......A je tako?
ODGOVORI
7 3
prašek
25. 10. 2025 18.40
-3
Čisto za začetek si preberi o XIV. kongresu ZKJ, pa o konferenci na Brionih !!!!
ODGOVORI
2 5
prašek
25. 10. 2025 18.47
-2
Pa morebiti še o Toniju Merlaku !!!
ODGOVORI
3 5
piu
25. 10. 2025 18.47
+5
Milan je odšel iz konference, ker se ni strinjal z Miloševićem........Nepomembno .....
ODGOVORI
7 2
piu
25. 10. 2025 18.49
+2
Oni tvoj je prevažal kruh nasprotni vojski.......kaj je tu častnega?
ODGOVORI
5 3
delfina
25. 10. 2025 20.36
-2
"Oni tvoj" je nameraval prebegniti k TO s helikopterjem vred.
ODGOVORI
1 3
Smuuki
25. 10. 2025 21.31
+5
Si slišal za Požar Staneta? Te nič ne moti da ga je jugo oficir vstrelil v hrbet. Vprašaj kje se je to zgodilo? V Sloveniji. Rusofil pokvarjeni
ODGOVORI
6 1
Smuuki
25. 10. 2025 21.35
+3
Umiri hormone. Ne talaj tvoje razlage zgodovine še živim udeležencen. Sprevrženo kar počneš. Nikjer nisi bil in veš več od nas ki smo bili del te zgodbe. Kje si se skrival ko so letale krogle? Kje si se skrival ko je jugo vojska z letali, topovi, tanki uničevala Slovenijo? Bolje zate da se lotiš komentiranja mc donaltca
ODGOVORI
4 1
the kop
25. 10. 2025 15.17
+7
Trio adijo!
ODGOVORI
8 1
Jožajoža
25. 10. 2025 15.11
-10
Sovraga nismo izgnali.sovrag je sekta sds
ODGOVORI
5 15
Rudar
25. 10. 2025 15.08
+18
Vsem Slovenkam in Slovencem čestitam ob dnevi suverenosti. Leta 91 smo sovraga izgnali iz naše domovine in stopili na pot napredka. Živela Slovenija.
ODGOVORI
19 1
Rudar
25. 10. 2025 14.48
+15
Hvala bogu, da smo se odcepli i smo del EU in NATA.
ODGOVORI
21 6
Glavni_Baja
25. 10. 2025 14.51
-20
🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱
ODGOVORI
1 21
Z O V
25. 10. 2025 14.52
-14
Boš še bežal na jug, še prepeval boš po balkansko 🤣🤣🤣🐑✂️
ODGOVORI
4 18
Rudar
25. 10. 2025 14.58
+17
Ne skrbi, jaz bom ostal tukaj. Tukaj sem se rodil in tukaj bom umrl. Ne bi prenesel, da živim na socilni v tuji državi. Ampak niso vsi kot jaz.
ODGOVORI
20 3
Jožajoža
25. 10. 2025 15.12
-11
Mi smo za ruse.spet nas bodo osvobodili,kot so nas leta 1945
ODGOVORI
4 15
Glavni_Baja
25. 10. 2025 15.15
-8
rus te na mapi ne najde, ti pa 😴💤💤💤, da te bo ponovno "osvobodil"
ODGOVORI
3 11
marre
25. 10. 2025 21.18
+6
Spet teh par zafrustriranih priseljencev tle kruli.. Če vam kej ne paše, balkan in vaše primarne domovine vabijo, tam boste zares srečni..
ODGOVORI
6 0
Smuuki
25. 10. 2025 21.37
+5
Kar veseli se. Res si zaslužiš ruskega blagostanja, ruske dobrote. Se veselim ko boš to dojel na lastni koži. Zeeelo boš razočaran
ODGOVORI
6 1
Tho mp son
25. 10. 2025 14.35
+2
1. Komunistična revolucija , začeta v vojnih letih se vse do danes ni prekinila . Še več , zadnja leta je v silovitem vzponu ! 2. Leta 91so vsi yugo narodi skupaj pri nas sestavljali veliko manjšino napram Slovencem . Danes Italijani , Madžari , Albanci , Srbi in Bošnjaki , že sestavljajo VEČINO ! Ostali so pa hlapci in ovce !
ODGOVORI
7 5
Tho mp son
25. 10. 2025 14.23
+7
Prvo kot prvo , so ti trije zgolj brezvezni naturščiki , čisti amaterji , ki zasedajo funkcije zgolj po zaslugi COVIDA in izpričanega profitpartizanstva .
ODGOVORI
11 4
Andrej77
25. 10. 2025 14.11
+13
Spomnim se takrat napisov in kričanja JA vojske..."vratit se čemo". Da vrnili so se v še večjem številu po penzije, po socialne prejemke,.....takrat sem si želel za njih enosmerno vozovnico žal se ni izšlo
ODGOVORI
20 7
Z O V
25. 10. 2025 14.42
-11
Velika napaka Slovenskih separatistov, razpad Yugoslavije bo samo zgodovinska lekcija da se hlapčevanje ne splača, kljub hlapčevanju slovenije Bruslju. Kakšna osamosvojitev če nam meje dnevno prečka 200-500 migrantov...kakšna meja? Kje vidiš mejo, kje vidiš vojsko, kje vidiš suverenost?
ODGOVORI
4 15
Rudar
25. 10. 2025 14.46
+14
Z O V. Vsi majhni narodi so obsojeni na podrejenost, pa naj se strinjamo ali ne. Če že moramo nekomu kimat, veliko bolje, da kimamo EU in Ameriki, kot Rusiji. Do 91 smo kimali Beogradu in financirali pol juge. Razpad Jugoslavije je bil nujen in posledica srbskih nacionalistov. V bistvo pa se jim moramo zahvalit.
ODGOVORI
18 4
Glavni_Baja
25. 10. 2025 14.50
-15
VI kimate celemu svetu 😀
ODGOVORI
2 17
Z O V
25. 10. 2025 14.51
-14
Zahvali se Kardelju in Titu da ste 200 tovarn iz Srbije dobili v Slovenijo, zdaj so pa prodane, spet 🐑 ne dojemate da niti suverenisti niti samostojnosti ni na obzorju...Slovenija je mala Yugoslavija ko boš dojel koliko prišlekov je v Sloveniji boš dojel da ni niti samostojnosti niti suverenosti, dokler bo korupcija in pranje denarja z aferami in predvolilnimi obljubami vas bodo dobro ✂️ 🐑
ODGOVORI
4 18
Rudar
25. 10. 2025 14.56
+12
Iz Srbije mi nismo dobili nič, do leta 91 pa v neki navidezni zvezni proračun vplačali cca 180 milijard dolarjev.
ODGOVORI
14 2
Z O V
25. 10. 2025 14.58
-14
Dobili ste slovenske Srbe 🤣🐑✂️
ODGOVORI
0 14
Andrej77
25. 10. 2025 18.00
+10
A ti temu celo verjameš...da bi iz Osmanskega cesarstva tehnologijo v Avstrijo prenašali. Bodi malo resen in razgledan.
ODGOVORI
10 0
Smuuki
25. 10. 2025 21.45
+3
Imeli smo neprodušno zaprto mejo varovano z vojsko, policijo pa je polna slovenija balkancev. Na slovenskih železniskih postsjah nam je smetila cirilica z napisi imen postaj. Hlapčevanje v vsem svojem sijaju nam je nudila juga. Veš kakšen pozdrav jugo carinika me je pričakal na slovensko italijanski meji? Šta ima za prijavit? Zveni slovensko? V katerem jeziku so mi poveljevali na služenju obveznega vojnega roka? V srbskem. Zveni slovensko? Ne ti o hlapčevanju bruslju. Kdor je enkrat skusil hlapčevanje srbiji ve kaj je hudo. Danes je milost božja v primerjavi s primitivizmom tistega časa
ODGOVORI
4 1
Anion6anion
25. 10. 2025 13.58
+0
Veliki noriški kralj je bil še v novembru 91 zabarikadiral v drugi kleti Cankarjevega doma
ODGOVORI
7 7
kiropraktik
25. 10. 2025 14.35
+1
Skupaj s Kučanom!
ODGOVORI
4 3
Jože50
25. 10. 2025 13.50
+9
Bojim se da temeljne vrednosti v Sloveniji še kar močno šepajo,zato so odgovorni predvsem politiki in ta vlada seveda tudi prejšne vlade.Zdi se mi da je Slovenija kot pravna država samo za tiste z globokim žepom(skratka smetana),v tistih državah kjer je korupcija(v Sloveniji je dokazana) ne funkcionirajo pravne inštitucije.
ODGOVORI
11 2
Glavni_Baja
25. 10. 2025 14.06
+3
👍
ODGOVORI
7 4
Z O V
25. 10. 2025 14.43
-1
Suverenost in samostojnost? 🤣 Meje se prečkajo brez potnih listov? Kje je suverenost?
ODGOVORI
4 5
