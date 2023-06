'Z dobrim usklajevanjem bi se lahko izognili zastojem'

Popolna zapora Kranjčeve ulice, rekonstrukcija nadvoza na Dunajski cesti in obnova severne ljubljanske obvoznice med Zadobrovo in Novimi Jaršami. Trije veliki gradbeni projekti, dva različna naročnika – DARS in ljubljanska občina – ter eno nesrečno krožišče – Tomačevo. Je to morda eden od glavnih vzrokov za včerajšnji razpad sistema?

"Predvsem je potrebno še več usklajevanja med izvajalci del na cesti, ne vemo sicer, koliko je tega usklajevanja, ampak zagotovo bi se z nekim dobro usklajenim načrtom del mogoče tudi lahko izognili kateremu izmed takih zastojev, kot je bil včerajšnji," je pojasnil prometni strokovnjak Erik Logar.

Z Darsa pa so dejali, da upravljalci cest medsebojno sodelujejo, komunicirajo in si tudi pomagajo. A največji zastoji šele prihajajo, in sicer s poletjem. Najbolj pestro bo še vedno na severni ljubljanski obvoznici, kjer naj bi dela med razcepom Zadobrova in Tomačevim predvidoma trajala do konca avgusta.

Vse do letošnjega novembra pa naj bi se zavlekla dela na nadvozu nad Dunajsko cesto. Do konca julija bo zaradi obnove promet oviran tudi med Ivančno Gorico in Bičem, do konca junija med Podtaborom in Lescami proti Karavankam. Vse do marca prihodnje leto bodo obnavljali viadukte Podmežakla, do začetka julija pa naj bi zaključili dela tudi med Šentiljem in razcepom Dragučova.