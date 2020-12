Z dobrim vidom je življenje lepše. Odpravite dioptrijo - že od 17 evrov na mesec!

Ste tudi vi eden tistih, ki se vsakodnevno spopada s slabovidnostjo? Ste siti očal, ki vas ovirajo pri vsakodnevnih opravilih in športu, poleg tega pa se vam večkrat na dan zgodi, da spet ne veste, kje ste jih odložili?! Vam je še kako znana situacija, ko se vam očala zarosijo vsakič, ko stopite z mrzlega na toplo? Vas po celem dnevu nošenja kontaktnih leč bolijo oči? Vam leče pogosto izsušijo oči? Ali kdaj pomislite, da bi bilo vaše življenje drugačno, če vas očala in leče ne bi omejevale?

Ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili z “DA” in se prepoznali? Potem ste že korak bližje uresničitvi želja. V zadnjih letih je tehnologija izredno napredovala in laserska operacija odprave dioptrije ni več rezervirana za tiste z debelimi denarnicami. Operacija odprave dioptrije je tako zdaj možna in dostopna vsem, ki si tega želijo. Se sprašujete, če ste primerni za takšne vrste operacijo? Preverite osnovna dejstva o laserski operaciji korekcije vida, kot tudi odgovore na vprašanja, ki se vam ob tem porajajo.

Dejstvo je, da vas operacija oči lahko stane 370 ali pa vrtoglavih 2.100 evrov na oko, rezultat pa je isti. Na koncu boste brez dioptrije in brez očal. No, bo pa ena bistvena razlika. Če se odločite za operacijo za dobrih 300 evrov na oko in ne tiste za 2000 evrov, boste prihranili in si na ta račun raje privoščite še luksuzne počitnice. Ste za? Potem preverite TUKAJ, kako lahko odpravite dioptrijo že od 17 eur na mesec! Vse kar potrebujete za obročno odpravo dioptrije je vaš osebni dokument! Ste pravi za odpravo dioptrije? Preverite TUKAJ! Kako hitro in enostavno odpravite dioptrijo na obroke: • Dogovorimo se za termin, kjer se opravi celosten oftalmološki pregled; • Z najboljšimi strokovnjaki določite najprimernejši poseg za svoje oči; • S seboj imate osebni dokument in številko TRR; • Na vas je le, da se odločite, na koliko obrokov bi odplačevali, na voljo imate 6, 12, 18 ali 24 mesečnih obrokov in jih plačujete po opravljenem posegu; • Plačilo je možno tudi v enkratnem znesku po predračunu ali z gotovino na dan posega ali pa delno po obrokih, delno z gotovino. Si želite tudi vi spet zaživeti brez očal? Mnogi še vedno mislijo, da si operacije oči ne morejo privoščiti, a temu že dolgo ni več tako. V poplavi vse možnih ponudnikov, ki ponujajo različne ugodnosti, vse od obročnega odplačevanja pa vse do popustov, zato je dobro, da pred končno odločitvijo dobite primerjavo med njimi. Ne pozabite, vid je samo eden in zato je zelo pomembno, da na vašo odločitev poleg cene vpliva tudi rezultati in mnenja stranke, ki so takšen poseg že opravile.

Kaj je laserska operacija oči? Laserska operacija je povsem neboleči posegi, ki jih opravimo v lokalni anesteziji. gre za spreminjanje površine in debeline roženice. Gre za postopek, kjer pomočjo hladnega žarka svetlobe nežno preoblikuje vašo roženico (vrhnji pokrov očesa) in tako izboljša vid. Laser roženico tako trajno preoblikuje. Slika postane spet jasna brez očal ali kontaktnih leč. Na voljo so različni sodobni pristopi za izboljšanje vida – od laserskega preoblikovanja očesne površine LASIK, PRK in Smile – do kirurškega vstavljanja umetnih leč. Umetne leče, ki so kirurško vstavljene v oko prav tako spremenijo tok svetlobnih žarkov in izostrijo vid. Ali je operacija varna? Kakšna so tveganja? Laserski poseg za odpravo dioptrije so eni najbolj varnih in pogostih posegov, ki se izvajajo že več kot tri desetletja. Gre za varno operacijo, pri kateri je laserski žarek med posegom računalniško nadzorovan in se lahko kadarkoli izklopi. Med posegom se ne dotakne notranjosti očesa, torej mrežnice in vidnega živca, vendar korigira roženico – povrhnjico in s tem se zmanjšuje možnost tveganja za večje zaplete. Postopek na posameznem očesu traja le 20 sekund in je neboleč, naslednji dan že lahko nadaljujete z vsakdanjimi obveznostmi. Celoten postopek skupaj s pripravo na operacijo traja pol ure. Tudi raziskave kažejo, da je tveganje za okvare zelo majhno oz. zanemarljivo. Najpogostejši zaplet po operaciji je suho oko, ki ga blažimo s kapljicami. Na splošno so rezultati odlični, o čemer pričajo zgodbe mnogih zadovoljnih uporabnikov, ki jim je operacija pomagala do perfektnega vida.

Je operacija res neboleča? Koliko časa traja? Laserska operacija odprave dioptrije je povsem neboleč poseg, ki ga opravimo v lokalni anesteziji. Pred operacijo oči lokalno anesteziramo s kapljicami. Sama operacija pa traja nekaj sekund s pripravo nastavitev laserja in namestitev pacienta pa okoli 15 minut. Vendar najbolj pomemben je kakovosten pregled, ta pa v profesionalnih očesnih klinikah traja tudi do 2 uri, zato ker se pacientu izmeri debelina, zakrivljenost, elevacija in na splošno kvaliteto roženice, širina zenice, kvaliteto solznega filma (solzavost), gostoto očne leče in ugotavljanje skrivni dioptrij,.itd. Primerjajte cene in preverite zadovoljstvo pacientov, ki so takšno operacijo že opravili!

Ali sem primeren za operacijo? Na splošno velja, da morate imeti zdrave oči – ne smete imeti glavkoma, infekcije, katarakte, močno suhih oči ali kakršnegakoli drugega stanja, ki lahko negativno vpliva na celjenje po operaciji. Za lasersko operacijo ste primeren kandidat če izpolnjujete naslednje pogoje: - starost med 20 in 40 let, - dioptrija stabilna vsaj eno leto in se ni spremenila več kot 0,50 D, - dioptrija med +5,0 D in -10,0 D, - astigmatizem do 4,0 D, - zdrave oči, brez znakov bolezni, poškodb ali visokega očesnega tlaka, - primerna debelina roženice. Za ljudi, ki so močno kratkovidni ali močno daljnovidni, se operacija ne izvaja. Vendar to ni omejitev, saj je v tem primeru možna refraktivna menjava leč, pri kateri z umetno lečo zamenjajo vašo naravno lečo. Operacija ni priporočljiva v času nosečnosti, saj hormonski nivo vpliva na obliko oči, zato boste morali počakati, da se vaši hormoni povrnejo na normalen nivo.

Ali je operacija boleča? Ne, operacija odprave dioptrije je povsem neboleča. Pred posegom boste dobili anestetične očesne kaplice, tako da med posegom bolečine ne boste čutili. Po potrebi vam bo kirurg predpisal protibolečinska zdravila. Veliko pacientov, ki so opravili postopek LASIK, priča o blagem nelagodju kakšen dan ali dva po operaciji, nato se stanje stabilizira. Kako izbrati pravega strokovnjaka? Koliko stane laserska operacija oči? Na trgu je veliko ponudnikov, kako naj izberem pravega? Prihaja tudi več kot 3-kratne razlike med operacijami, zakaj? Ni nujno, da je najdražja operacija tudi najboljša, zato predlagajo individualni posvet pri Doktor 1A. Je pa res, da se cene ponudnikov med seboj zelo razlikujejo. Prihaja tudi do več kot 3-kratne razlike v ceni med najcenejšo in najdražjo operacijo. Preden pristopite k posegu, je potrebno najti kakovostnega strokovnjaka in primerjati cene.

