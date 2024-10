Z dobrodelnim koncertom za male borce zbrali 65.000 evrov

Na že tradicionalnem dobrodelnem koncertu so v soboto nastopili vrhunski glasbeniki, a največje zvezde večera so bili otroci z redkimi boleznimi. Otroci, ki pogumno premagujejo vsakodnevne izzive redkih bolezni, so bili tudi letos nagrajeni s častnimi medaljami za svojo borbenost in pogum.

S koncertom in koncertno zbiralno akcijo so v Društvu Viljem Julijan tokrat zbrali nekaj več kot 65.000 evrov. Vsa sredstva, ki so jih zbrali s prodajo kart in ostalimi donacijami, bodo z njihovim dobrodelnim skladom v celoti namenili otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam. Ti se namreč poleg težke zdravstvene situacije pogosto srečujejo tudi z materialno stisko zaradi visokih stroškov oskrbe, nege, zdravljenja in terapij, ki jih s sabo prinašajo redke bolezni.

Nastopili so glasbeniki Nina Strnad, Gregor Ravnik, Nastja Gabor, Isaac Palma, SoulGreg Artist & BigLights Band in pravljični lik Vila Eksena ter otroški in mladinski pevski zbori, ki so dogodek obarvali pod sloganom Otroci za male borce.