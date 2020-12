V Kranju želijo z dobrodelno akcijo družinam v stiski polepšati praznike

"Pobegnila sem, nisem upala povedati, zatekla sem se v varno hišo," pripoveduje obupana mama, ki si ni nikoli mislila, da bo za preživetje potrebovala pomoč. Nasilni mož ji je uničil zdravje, pa tudi življenje, saj čeprav je lastnica polovice hiše, do nje ne more. Mamica pove, da ne ve kako bi zmogla, "če ne bi bilo otrok, da ti dajo tisto moč", in nadaljuje, čeprav je še tako težko, da je primorana prositi za pomoč, "moram se na nekoga obrniti" . Vse, kar si želi, je, da bi bili otroci srečni. "Zapadel je sneg in za najmlajšo nisem mela ne škornjev za v sneg ne kombinezončka."

Izvajalci akcije so presenečeni, saj spoznavajo ljudi, ki niso nikoli prej prosili za pomoč. "Zaprosili so nas, da preskrbimo dve družini, mi smo se obrnili na CSD in kar naenkrat smo izvedeli, da je vse skupaj 28 družin," razlaga Jana Kovač, predsednica Društva prijateljev mladine Kranj. Za vsako družino pa stoji pretresljiva pripoved. "Ura je bila ena popoldne in mi je učenec rekel, da niti zajtrka še ni jedel. Najprej sem mislila, da je dolgo spal, potem pa se je izkazalo, da zajtrka ni jedel, ker nimajo niti za hrano," stiske opisuje Ana Sitar, socialna delavka iz OŠ Helene Puhar v Kranju. Na njeni osnovni šoli, kjer se šolajo otroci s posebnimi potrebami, je stiska družin največja. "Ena od mam je izpostavila, da nikoli ničesar niso prosili, pa so vedno težko shajali, zdaj pa da je res grozno. Jokajo po telefonu, obupani so slišati."

Lani so v akciji, katere pobudnik je župan, zbrali 11 tisoč evrov, pomagali osmim družinam. Še zdaj se spomnijo posameznih zgodb, tudi 23-letne invalidke, ki je z njihovo pomočjo opravila vozniški izpit in danes vozi avto. Kranjski župan Matjaž Rakovec izpostavi še eno zgodbo: "Druga je zgodba fanta, ki je zašel s poti, pa smo mu omogočili, da je končal sredno šolo." In ta fant zdaj z veseljem študira. Zaradi takih srečnih koncev si želijo, da bi tudi letos čim več ljudi - kot je naslov akcije - dobro v srcu mislilo.