Z dobrodelno bitko na ledeni površini do pomoči za Urbana

Šport nas lahko marsikaj nauči, med drugim tudi to, da stopimo skupaj in delujemo kot ekipa. Ne samo na parketu, zelenici in ledu, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Tokrat so športu, kot že ničkolikokrat prej, dodali dobrodelno noto. V petek se boste lahko udeležili dobrodelne hokejske tekme v ljubljanski hali Tivoli, posvečene fantku Urbanu z redko boleznijo – sindromom CTNNB1. Izkupiček od prodaje kart bo v celoti namenjen izdelavi posebnega zdravila za triletnika. Do cilja in zdravila, s pomočjo katerega se bo Urban lahko normalno razvijal, družini manjka še 700 tisoč evrov. Zdaj je idealna priložnost, da si ogledate petkovo hokejsko tekmo in si popestrite večer ter hkrati Urbanu pomagate do cilja.

Urban se je pred kratkim razveselil prav posebne, njemu prilagojene hojice, s pomočjo katere se lažje premika. "Urban je zelo vesel in srečen otrok. Sploh zdaj, ko se postavlja na nogice, vidimo, kako veliko mu pomeni, da ima perspektivo ne samo iz ležečega položaja, ampak tudi iz položaja hoje," je o novem napredku Urbana povedala njegova mama, Špela Miroševič. Ogromen nasmešek bo Urban zagotovo imel tudi v petek, ko bo skupaj s hokejisti Olimpije otvoril prav posebno dobrodelno hokejsko tekmo. Anže Ulčar, direktor HK Olimpija, je o dobrodelni tekmi povedal: "Urbanu in njegovi družini želimo pomagati v zelo težki situaciji, zato smo se pridružili tej akciji in vabimo vse gledalce, vse navijače, vse športne navdušence, da si ogledajo dobro hokejsko tekmo ter obenem prispevajo za dober namen." Čeprav je to njihova služba, športnikom vseeno veliko pomeni, da lahko stopijo skupaj in nekomu pomagajo: "Tako meni osebno kot ekipi to zelo veliko pomeni, nekako vidimo v tem smisel. Ker šport združuje, hokej je ekipni šport, že tako pomagamo drug drugemu, zato pomagajmo še Urbanu," je dejal Žiga Pance, hokejist HK Olimpija Ljubljana. Kot pravi Špela Miroševič, je za vse to je neizmerno hvaležna, želi pa si, da bo Urban lahko nekoč samostojno obiskoval hokejske in tudi vse druge športne dogodke. Prav tako dodaja: "Mi smo zelo veseli, da ljudje še vedno mislijo na nas, da nas še vedno spremljajo." Cena karte je pet evrov, kupite jo lahko na prodajnih mestih Eventim, Petrolu in na blagajni pred začetkom tekme. Če pa vseeno niste športni navdušenec, lahko pomagate tako, da sredstva nakažete na transakcijski račun društva Palčica Pomagalčica in fundacije CTNNB1 ali pošljete SMS s ključno besedno Urban5 na 1919. Za konec še Špelino vabilo: "V petek se vidimo v hali Tivoli, kjer bo Urbanček začel tekmo Olimpije, ki bo s tem pomagala razvijati sredstva za razvoj genskega zdravila."