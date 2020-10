Z dodatnimi pošiljkami odmerkov cepiva proti gripi slabo kaže

Preskrba s cepivom proti gripi vsako leto poteka tako, da NIJZ v aprilu oz. maju pozove izvajalce cepljenja, da pošljejo svoja naročila glede cepiva proti gripi za naslednjo sezono. NIJZ na osnovi naročil izvajalcev cepljenja in ocene posvetovalne skupine za cepljenje oblikuje končno naročilo, ki se vsako leto odda približno pol leta pred začetkom cepilne sezone.

V maju, ko so naročali cepivo proti sezonski gripi, odločitve o brezplačnem cepljenju proti gripi še ni bilo. Za letošnjo sezono je NIJZ naročil 270.000 odmerkov cepiva, kar je skoraj trikrat več, kot so imeli povpraševanj s strani izvajalcev cepljenja, oz. skoraj 100.000 več kot leto prej. Do sedaj so prejeli 250.000 odmerkov cepiva proti gripi, predvidoma sredi novembra bodo prejeli še preostalih 20.000 odmerkov.

Te odmerke bo očitno treba preudarno razdeliti. Z vprašanji, kako bodo to storili, smo se obrnili na Ministrstvo za zdravje, od koder pa so nam sporočili le, da je minister Tomaž Gantarna družbenih omrežjih zapisal, da se bo novembrska pošiljka v dogovoru z NIJZ prednostno namenila rizičnim skupinam in da bodo storili vse, da kljub velikemu povpraševanju na svetovnem trgu pridobijo še dodatne odmerke. Na njihova dodatna pojasnila o samem poteku oz. spremembah protokola razdeljevanja cepiva še čakamo.