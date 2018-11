Z doplačilom znamke ali vozovnice pomagate ljudem ob naravnih in drugih nesrečah

Zbrana sredstva v tednu, ki se stekajo v sklad solidarnosti RKS, so namenjena pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega oziroma takojšnji pomoči posameznikom in družinam ob manjših nesrečah, denimo požarih, poplavah in plazovih.

"Temperaturni ekstremi, suše, poplave, močno deževje, neurja s točo, poplave, potresi, snežni in zemeljski plazovi, slabšanje okolja, požari, prometne in druge nesreče nas nenehno opominjajo na ranljivost posameznika in družbe in s tem na pomembnost načela solidarnosti, ki temelji na soodvisnosti posameznika od skupnosti in skupnosti od posameznika," so zapisali na RKS. Dodali so, da je solidarnost pomembna vrednota in je bistvenega pomena za medsebojno pomoč, "je zaveza posameznikov in družb, da bodo vzpostavili medsebojne vezi in brez pričakovanja nagrade pomagali drug drugemu".

V lanskoletnem tednu solidarnosti so zbrali 230.267 evrov. V sklad solidarnosti so razporedili 186.764 evrov. Za enkratno finančno pomoč posameznikom in družinam ob nesrečah manjšega obsega na lokalni ravni so namenili 56.029 evrov, za rezerve v primeru elementarnih nesreč večjega obsega pa 130.735 evrov. Od teh sredstev so do sedaj 90.250 evrov namenili prizadetim v lanski decembrski ujmi, prizadetim v neurju s točo v letošnjem juniju in najbolj ogroženim uporabnikom RKS.

Letošnja akcija sicer prihaja ravno v dneh, ko se deli Slovenije spopadajo s posledicami vremenske ujme, ki je s poplavami, vetrolomom in plazovi ta teden prizadela Gorenjsko, Koroško, Podravje, Notranjsko in Primorsko.