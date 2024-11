Z droni ozelenili 10.000 m težje dostopnih kraških pogorišč

Z obnovo 10.000 m2 degradiranih pogorišč v bližini vasi Temnica pri Kostanjevici na Krasu je Radenska uspešno zaključila letošnjo veliko akcijo obnove gozdov iz zraka. Pri ozelenitvi močno poškodovanih in težje dostopnih površin, ki so jo izvedli s pomočjo brezpilotnih letalnikov, so združili moči z organizacijo Project O2 in Zavodom za gozdove Slovenije ter s potrošniki, poslovnimi partnerji in lokalno skupnostjo. Z uporabo te inovativne metode so letos že poskrbeli tudi za obnovo 10.000 m2 gozdov na Hrvaškem, na področju vukovarskega Podonavja.

Obnova pogorišč FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

V Radenski Adriatic gozdove obnavljajo že peto leto, letos prvič s pomočjo brezpilotnih letalnikov (dronov) in posebnih semenskih bombic, ki omogočajo hitro pogozdovanje velikih in težje dostopnih površin. Doslej so posadili že več kot 80.000 dreves, z aktivacijo 11.434 brezplačnih kuponov na spletni strani www.srcnozajutri.si, pa so tokrat postavili nov mejnik. V sodelovanju s potrošniki in organizacijo Project O2 so namreč poskrbeli za ozelenitev 10.000 m2 kraških pogorišč, kjer se gozdno rastje po dveh letih od največjega požara v zgodovini Slovenije še vedno ni uspelo obnoviti po naravni poti.

Pri obnovi gozda so pomagali otroci podružnične OŠ Kostanjevica na Krasu. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

"Odzivi na projekt so res navdihujoči. V akciji smo širši javnosti ponudili možnost, da z odgovorom na spletni kviz aktivirajo kupon za obnovo enega kvadratnega metra gozda. Pri tem nismo ponujali nagrad – edina motivacija je bila ekološka ozaveščenost potrošnikov. Upali smo, da se bomo vsaj približali številki 10.000, a na koncu smo ta mejnik prepričljivo presegli. Tako nas v letu 2025 že čaka prijetna naloga, da izpolnimo obljubo in ozelenimo še dodatnih 1.434 kvadratnih metrov površin," je odzive komentiral Marian Šefčovič, predsednik uprave Radenske Adriatic, kjer trajnost že vrsto let postavljajo v središče procesov poslovanja.

Dron v zraku FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

"Danes smo z droni spustili 2500 semenskih bombic, v katerih je šest različnih vrst semen, ki jih je določil Zavod za gozdove. Ta način pogozdovanja je odličen za nedostopna področja, ki so v požarih tudi najbolj prizadeta, saj tja tudi gasilci težko pridejo. Dodatna prednost uporabe dronov je tudi hitrost, saj na ta način en hektar lahko pogozdimo od 3 do 5-krat hitreje v primerjavi z ročnim sajenjem," je povedal Goran Ladišič, so-ustanovitelj Projekta O2.

Prikaz uporabe drona FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

"Semenska bombica je sestavljena iz gline in šestih vrst semen, in sicer semen za dve vrsti javorja (maklen in trokrpi), dve vrsti lipe (malolistna in velikolistna lipa), koprivovec in cer.

V naravi je mladih drevesc na hektar več tisoč, upajmo, da bo tudi rezultat današnje akcije takšen. Rezultate bomo seveda spremljali in ovrednotili," je obrazložil Boštjan Košiček, vodja območne enote Sežana, Zavod za gozdove Slovenije.

Otroci s sadikami FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Poleg sajenja z brezpilotnimi letalniki je bila v okolici kraške vasi Temnica organizirana tudi ročna saditev, s katero so dodatno posadili še 200 sadik koprivovca (Celtis Australis). Zaposlenim v Radenski Adriatic so se pri sajenju pridružili še predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije, poslovni partnerji in predstavniki lokalne skupnosti, med katerimi so bili tudi otroci iz 3. razreda podružnične osnovne šole Kostanjevica na Krasu, kjer se pravkar učijo o gozdovih in njihovem pomenu. "Zelo mi je bilo všeč, da bomo obnovili gozd, ker je na nekaterih področjih zdaj vse prazno, tudi zato, ker so ponekod požagali drevesa, da so zaščitili preostanek gozda," je povedala učenka Ana. "Gozd je pomemben, ker je lepše, imamo boljši zrak, smo bolj obkroženi z naravo in smo potem bolj veseli", jo je dopolnil sošolec Gabrijel. Največ zanimanja pa je seveda požel dron, s katerim so z vsakim poletom odvrgli 200 kroglic.

Prostovoljci so dodatno zasadili 200 drevesnih sadik. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand