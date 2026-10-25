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Slovenija

Z državno proslavo v Kopru bodo obeležili dan suverenosti

Ljubljana, 25. 10. 2026 07.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Slovenska zastava

Danes praznujemo dan suverenosti, ki spominja na odhod zadnjega vojaka JLA z ozemlja Slovenije pred 35 leti. V Kopru bo ob tej priložnosti državna proslava v spomin na 35-letnico osvoboditve Slovenije. Slavnostni govornik bo premier Janez Janša, ki je bil tudi govornik na prvi slovesnosti leta 1991 kot takratni minister za obrambo.

Praznovanje dneva suverenosti se je letos začelo že v soboto, z dnevom odprtih vrat, na katerem so svoje delovanje, opremo in poklicne možnosti predstavili Slovenska vojska, policija in uprava za zaščito in reševanje. Sklepno dejanje pa bo danes na Ukmarjevem trgu v Kopru z državo proslavo v spomin na 35-letnico osvoboditve Slovenije.

Državna proslava se bo začela ob 11. uri, slavnostni govornik bo premier Janez Janša. Ne bo pa se je udeležila opozicija, prav tako je udeležbo v petek zaradi nestrinjanja s potezami vlade odpovedala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Med razlogi je med drugim izpostavila preimenovanje praznika, čemur ostro nasprotujejo tudi v opozicijskih Svobodi, Levici in SD.

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Dan suverenosti kot spominski dan na odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade (JLA) v Sloveniji obeležujemo od leta 2015, in sicer 25. oktobra. V noči s 25. na 26. oktober 1991 je namreč Luko Koper zapustila še zadnja ladja z vojaki agresorske JLA. Ta je Slovenijo napadla dan po uradni razglasitvi njene samostojnosti 26. junija 1991 na Trgu republike v Ljubljani. Sledilo je 10 dni spopadov, ki so se končali s pogajanji na Brionih.

Na njih sta se ob pomoči mednarodne skupnosti obe strani zavezali k prekinitvi sovražnosti, Slovenija pa se je obvezala, da bo za tri mesece zamrznila osamosvojitveni proces. Še preden je moratorij potekel, je takratno jugoslovansko predsedstvo sprejelo sklep o umiku JLA iz Slovenije. JLA se je nato postopoma umaknila do 26. oktobra 1991.

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dan suverenosti

Ko tema vse hitreje požira dneve, mi pa smo vse bolj utrujeni in nerazpoloženi

24ur.com Z osrednjo državno proslavo bo Slovenija obeležila obletnico osamosvojitve
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