Z državno proslavo v Kopru bodo obeležili dan suverenosti

Praznovanje dneva suverenosti se je letos začelo že v soboto, z dnevom odprtih vrat, na katerem so svoje delovanje, opremo in poklicne možnosti predstavili Slovenska vojska, policija in uprava za zaščito in reševanje. Sklepno dejanje pa bo danes na Ukmarjevem trgu v Kopru z državo proslavo v spomin na 35-letnico osvoboditve Slovenije.
Državna proslava se bo začela ob 11. uri, slavnostni govornik bo premier Janez Janša. Ne bo pa se je udeležila opozicija, prav tako je udeležbo v petek zaradi nestrinjanja s potezami vlade odpovedala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Med razlogi je med drugim izpostavila preimenovanje praznika, čemur ostro nasprotujejo tudi v opozicijskih Svobodi, Levici in SD.
Dan suverenosti kot spominski dan na odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade (JLA) v Sloveniji obeležujemo od leta 2015, in sicer 25. oktobra. V noči s 25. na 26. oktober 1991 je namreč Luko Koper zapustila še zadnja ladja z vojaki agresorske JLA. Ta je Slovenijo napadla dan po uradni razglasitvi njene samostojnosti 26. junija 1991 na Trgu republike v Ljubljani. Sledilo je 10 dni spopadov, ki so se končali s pogajanji na Brionih.
Na njih sta se ob pomoči mednarodne skupnosti obe strani zavezali k prekinitvi sovražnosti, Slovenija pa se je obvezala, da bo za tri mesece zamrznila osamosvojitveni proces. Še preden je moratorij potekel, je takratno jugoslovansko predsedstvo sprejelo sklep o umiku JLA iz Slovenije. JLA se je nato postopoma umaknila do 26. oktobra 1991.
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