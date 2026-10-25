Z državno proslavo v Kopru bodo obeležili dan suverenosti

Praznovanje dneva suverenosti se je letos začelo že v soboto, z dnevom odprtih vrat, na katerem so svoje delovanje, opremo in poklicne možnosti predstavili Slovenska vojska, policija in uprava za zaščito in reševanje. Sklepno dejanje pa bo danes na Ukmarjevem trgu v Kopru z državo proslavo v spomin na 35-letnico osvoboditve Slovenije.

Državna proslava se bo začela ob 11. uri, slavnostni govornik bo premier Janez Janša. Ne bo pa se je udeležila opozicija, prav tako je udeležbo v petek zaradi nestrinjanja s potezami vlade odpovedala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Med razlogi je med drugim izpostavila preimenovanje praznika, čemur ostro nasprotujejo tudi v opozicijskih Svobodi, Levici in SD.