Z dveh koles na štiri: petkovi protestniki se vračajo na ulice v avtomobilih

Spomladi so se petkovi protestniki na ljubljanske ulice podali s kolesi. Protivladni protesti so vztrajali vsak petek vse do konca oktobra, ko so proteste prekinili v času vse hujšega izbruha epidemije in vse ostrejših vladnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Ob tem je nekaj posameznikov pred vladno poslopje pritrdilo kolo, "simbol upora", kot so ga poimenovali, ter napovedalo, da se bo upor nadaljeval.

Protest bo tako potekal individualno, v avtomobilih, saj "po stališčih vse medicinske stroke tako nikakor ne more priti do prenosa okužb", s tem pa bodo, tako Protestna ljudska skupščina, "spoštovali varnostne ukrepe in zdravje ljudi".

In že mesec dni zatem se protestniki znova podajajo na ulice – a tokrat na štirih kolesih. Z avtomobili bodo ob 19. uri začeli z vožnjo po centru Ljubljane (in tudi po ostalih slovenskih krajih) ter "množično, glasno in vidno izkazovali kritiko trenutne oblasti," je Protestna ljudska skupščina sporočilo za medije.

Vlada je s PKP 6 uvedla tudi drastično povišanje glob za pozivanje k protestom in javnemu zbiranju – v 54. členu namreč predpisuje globo od 1200 do 12.000 evrov za vsakogar, ki organizira zbiranje ljudi. S tem pa "ponovno dokazala, da izkorišča epidemijo za kršenje temeljnih pravic, kot je pravica do izražanja", trdijo protestniki. "Tako zakonodajno-pravna služba DZ kot tudi številni drugi pravniki so potrdili, da gre za nesorazmerno visoke kazni, da gre za poseganje na nova področja, ki bi potrebovala primernejše ureditve tudi v področnih zakonih, in da ne gre za strokovne odločitve, temveč izrecno politične," so še zapisali.

Prav tako trdijo, da se na"petkovih protestih ni nikoli ogrožalo zdravja ljudi in prav nobenih dokazov ni, da bi se okužbe širile na protestih".Policija je sicer več protestnikov oglobila prav zaradi neupoštevanja ukrepov in omejitev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Poziv Protestne ljudske skupščine na petkove avtomobilske proteste velja do preklica oziroma padca vlade, še dodajajo. "Zaradi katastrofalne zdravstvene, ekonomske in politične situacije upamo, da se bo to zgodilo čim prej, in hkrati pozivamo vse udeležene, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, in preprečijo naše pospešeno drsenje v totalitaristično državo."