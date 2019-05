Z dvignjenim palcem do novega rekorda: 20 dni, 42 evropskih držav

Miran Ipavec je slovenska avtoštoparska legenda. K svoji bogati zgodovini avtoštopanja – osvojil je namreč že dva avtoštoparska rekorda (v aprilu leta 2015 je v 10 dneh preštopal 31 evropskih držav, lani marca pa v enem dnevu 10 držav) – zdaj lahko doda še tretjega. Zaporedoma je preštopal 42 evropskih držav. To mu je uspelo v 20 dneh, 16 urah in 58 minutah. Avtoštoparsko potovanje je začel v Helsinkih na Finskem 1. aprila ob 21.17 po lokalnem času in ga končal v Haldnu na Norveškem 22. aprila ob 13.15.

"O tem rekordu se bo še veliko govorilo doma in po svetu. To je bil prvi in pravi avtoštoparski maraton," o svoji izkušnji pripoveduje Ipavec, ki se tudi lahko pohvali, da je lastnik prvega avtoštoparskega muzeja na svetu. Nekdanji kanalski župan je svojo "avtoštoparsko kariero" začel daljnega leta 1984, in sicer 15. septembra na koncertu Queenov v Milanu. Njegovo skoraj polletno vandranje po zahodni Evropi se je takrat nadaljevalo s trgatvijo v francoski Savoji, sledil je, kot sam pravi, pregrešno drag Pariz, nato spanje med pomarančami v Španiji in zmrzovanje v nemškem mrazu. A kot pravi, se je to popotovanje pokazalo kot mati vseh potovanj. "Več kot 8.000 kilometrov, ogromno novih ljudi in izkušenj, zanimivih in slikovitih krajev ter občutek svobode. To je bilo dovolj, da sem si rekel: To je to!"

In danes, 35 let kasneje, se je odločil, da svojo kariero konča, a še pred tem bo menda za zaključni finale zakuhal še nekaj. Potem pa začel novo zgodbo. Kot pripoveduje, je bil v zadnjih letih pristaš avtoštopa, ki se mu reče tekmovalno avtoštopanje, kjer v bistvu tekmuješ proti času. "Do zdaj imam 10 držav v enem dnevu in 31 držav v 10 dneh. S tem podvigom jih imam 42."

Njegov zadnji, rekordni podvig je na družbenih omrežjih požel ogromno zanimanja. "Pokazal in dokazal sem, da je avtoštop še vedno živ in da so še dobri ljudje na tem svetu." Tokrat jih je spoznal kar 211 – toliko voznikov mu je namreč ustavilo na poti.