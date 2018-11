Šmucova: Minimalna plača 700 evrov ustvarja 'bogate reveže'

Da bo zaradi 60 evrov na mesec več kakorkoli bogata, si verjetno težko predstavlja pomočnica v kuhinji Tadeja Javornik , ki za 570 evrov na mesec že 26 let dela v vrtcu Ledina. Takole je svoj delovnik za 24ur Fokus opisala v začet ku leta: "Enih 850 obrokov vsega skupaj. Vedno je ves čas delo. Enkrat malo več, drugič malo manj. Vmes je tiste pol ure pavze na dan. Mogoče včasih malo več, za kakšno kavico in to je vse."

"V vsakem podjetju najbolj določa to, kako visoke so lahko plače, trg sam. Koliko lahko na trgu zaslužiš," pojasnjuje Šmucova.

Številka 700 evrov in beseda "bogat" ne gresta v isti stavek, se strinja tudi Anita Ogulin, ki se vsak dan srečuje s težkimi usodami otrok, katerih starši z minimalnimi dohodki komaj shajajo. Humanitarka, ki se skozi projekta Botrstvo in Veriga dobrih ljudi verjame, da je šlo za lapsus:"Jaz verjamem, da je to besedni lapsus. Ne more biti drugače. 636 evrov je prag preživetja. 700 evrov ne določa bogastva. Nikakor."

Sindikalna centrala: Izjava Šmucove je neprimerna, nedostojna in ponižujoča!

Še ostrejši so bili v glavni sindikalni centrali: "Izjava generalne direktorice Gospodarske zbornice Sonje Šmuc, da dvig minimalne plače na 700 evrov pomeni ustvarjanje dežele "bogatih revežev" je neprimerna, nedostojna in ponižujoča!"

Od Šmucove so zahtevali tudi opravičilo. Prva dama GZS danes poudarja, da je želela le opozoriti na neprimernost dvigovanja plač z vladnimi dekreti in vse manjše razmerje med minimalno in povprečno plačo.

Šmucova: Opravičilo najverjetneje ni potrebno, je pa potrebno pojasnilo

Z očitno stisnjenimi zobmi pa vendarle stopa korak nazaj: "Opravičilo najverjetneje ni tisto, ki je potrebno. Potrebno je pa pojasnilo. Če se pa kdo čuti osebno prizadetega - torej ne sindikati, ampak kdo od delavcev, ki je bil zaradi tega prizadet - v tem primeru se pa lahko vsakemu in v vsakem primeru opravičim."

Že pred leti se je podobno grdo zareklo tudi tedaj še premieru Borutu Pahorju, češ da s 3000 evri plače ne more preživeti. Sledil je pogrom javnosti, ki je v primeru socialne neobčutljivosti dobro plačanih vplivnežev vedno upravičen.