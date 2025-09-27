Svetli način
Slovenija

"Zakaj je ekološka hrana dražja, a bolj zdrava in trajnostna?

Ljubljana, 27. 09. 2025 11.49 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Maja Sodja
Komentarji
4

Štiri ekološke kmetije na različnih koncih Slovenije. Štirje gospodarji. Pridelujejo jabolka, žita, zelenjavo, mleko. Iz njih pa moke, kosmiče, sokove, kis, omake, vloženo zelenjavo, marmelado, sir in kruh. Kako zahtevno je ekološko kmetovanje? Kje prodajajo? Zakaj imamo tako malo ekoloških kmetij? In zakaj je ekološko dražje, a bolj zdravo in trajnostno?

"Hajdi, pridite punce, pridite!", je ob našem obisku klicala Silva Sešlar iz Izlak. 15 krav molznic imajo, pasejo se na travniku v bližini domačije, nobenih umetnih gnojil ne uporabljajo. Krave so bolj zdrave, mleko pa boljšega okusa, zagotavlja Sešlar. Na vprašanje, s čim jih hranijo, nam je dogovorila: "Voda, travinja, pozimi pa samo seno. Dobijo kot priboljšek še ječmen, če imamo domača jabolka, damo jabolka."  Silaža je namreč tista, v kateri vidijo največjo razliko med tako imenovanim konvencionalnim in ekološkim kmetovanjem. Ta namreč vpliva na kakovost mleka in posledično na okus ter videz sira. 

V Sloveniji imamo okoli 4000 ekoloških kmetij, toliko jih je namreč po podatkih ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vključenih v ekološko kontrolo. Skupaj obdelujejo okoli 53 tisoč hektarjev zemlje, kar pomeni, da je med vsemi kmetijami le 6 odstotkov ekoloških. Vlada si želi, da bi jih bilo več. Maša Žagar z MKGP na naše vprašanje, ali bodo uresničili cilj do leta 2027 povečati odstotek ekoloških kmetij na 18, odgovarja: "Cilj je zelo ambiciozen."  

Kaj pa ekološki kmetje potrebujejo in pričakujejo od vlade? Kakšna je prihodnost ekološkega kmetijstva in zakaj je za prehransko, podnebno, okoljsko in zdravstveno varnost tako zelo pomembno? 

Poleg sirarne Sešlar smo obiskali tudi ekološko kmetijo Podgrajšek v Slovenski Bistrici, kmetijo Burger pod Šmarno goro v Ljubljani in kmetijo Pr' Črnet v Medvodah. 

Podgrajškovi večino pridelka, pri katerem prednjačijo jabolka, prodajo na domačem dvorišču. Poleg treh sort jabolk: topaza, gale val in merkurja, imajo še svojo pirino moko in zdrob, pšenično moko, ovsene kosmiče, ajdovo moko in kašo. Pa jabolčni sok in kis ter krhlje. "Okoli 7 hektarjev jablan imamo pa še približno 24 hektarjev njiv," za 24ur Inšpektor razlaga gospodar Marjan. Precej manj, okoli 2 hektarja, obdeluje Darko Burger in poudarja, kako uničujoče so postale suše: "Na poljih je bilo letos 70 odstotkov manj pridelka." Štefan Čebašek pa ob vsem tem še: "Dejansko z ekološko hrano najbolj prispevamo za svoje zdravje in če bi se starši zavedali zase in za svoje otroke, bi več kupovali ekološko. Ker ta hrana ne vsebuje pesticidov in je ena najbolj zdravih oblik prehranjevanja."

Kaj je razlika med eko in bio? Kaj pomeni eko? In Koliko več stane od "navadnega"? Naredili smo izračun. 

ekološke kmetije ekološka hrana kmetijstvo trajnost zeleni prehod
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Five -O
27. 09. 2025 12.33
+1
Eko kmetije sadijo cannabis
ODGOVORI
1 0
BBcc
27. 09. 2025 12.11
Okus je drugačen. Res pa je če ne poznaš kje kopuješ te peljejo žejnega čež vodo. V trgovini pa sigurno. Primer eko jagod. Kupijo neko malenkost eko jagod, da imajo certifikat. Potem pa polno navadnih jagod zapakirajo pod eko in prodajo. Dobro, da imam večinoma vse doma.
ODGOVORI
0 0
galeon
27. 09. 2025 11.55
+1
Podnevi so eko in bio, ponoči gnojijo z umetnimi gnojili.
ODGOVORI
2 1
trdovrat
27. 09. 2025 12.39
Tako bi mogoče ti delal? Če imaš dokaze jih pokaži, če jih pa nimaš, se pa opraviči tistim ki jih obrekuješ!
ODGOVORI
0 0
24ur.com
