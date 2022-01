Z eksperimentiranjem do uspešnih receptur brezalkoholnih 'žganic'

Zakaj kar naenkrat tak preobrat v razmišljanju? Zakaj bi nekdo želel izdelovati džin in je zato že vzpostavil destilarno, potem pa mu na pamet padejo brezalkoholne 'žganice' ter praktično čez noč spremeni načrt o poslovni poti? Luka Nagode nam je pojasnil, da se jima je z njegovo partnerko Urško Dvoraček ideja utrnila, ko sta raziskovala in iskala informacije o proizvodnji džina in sta vmes naletela na brezalkoholni džin in se poglobila vanj. "Na začetku se nama je zdela to preradikalna ideja, saj sva želela ostati v varni coni, torej pri alkoholu. Čeprav sva že imela prostor za destilarno in del opreme, sva si nato premislila. Odločila sva se za brezalkoholno pot, saj se nama je zdela bistveno bolj zanimiva, z večjim tržnim potencialom, manjšo konkurenco in na splošno boljša priložnost," je opisal, kako se je vse skupaj začelo na začetku leta 2019.

Ideji v prid je govorilo tudi dejstvo, da za brezalkoholne žgane pijače ni trošarin in da je razvoj panoge šele na začetku. "Še zdaj bi lahko rekel, da je na začetku. In vse, kar je na začetku, pomeni, da ima še mnogo potenciala. Pri alkoholnem džinu ga ni veliko, saj je konkurenca velika. Tako sva z Urško združila raziskovalne vzgibe z odločitvijo: greva proti cilju ... pri katerem nama zelo paše sama pot do tja. Torej želela sva odkriti nekaj novega in delati stvari na novo," je povzel Nagode in dodal, da se je nato pridružila Zala Gomboc, ki sicer od začetka sodeluje pri zasnovi in izdelavi brezalkoholnih žganih pijač.

Do končnih receptur z eksperimentiranjem

Ko je ideja prerasla v odločitev, je bilo treba zavihati rokave in si zamisliti celotni koncept, ustvariti okuse. Ker je bilo bore malo znanega o tovrstni dejavnosti, odriv z odskočne deske ni bil ravno mačji kašelj. "Takrat je bilo le okrog 50 proizvajalcev brezalkoholnih aperitivov na svetu, zdaj jih je okoli 250. Začeli smo eksperimentirati. Lotili smo se iz dveh koncev. Poznamo postopke in sestavine za izdelavo alkoholnega džina, zato smo jih imitirali in ustvarili brezalkoholnega. Pri ostalih treh aperitivih smo šli v obratni smeri. Vedeli smo, kakšen končni okus želimo dobiti in smo naredili vse, da smo do njega prišli," je pojasnil Nagode in dodal, da so najprej začeli z brezalkoholnim džinom, ki so ga poimenovali Ginø, aperativi pa so novi izdelki in so jih vpeljali šele lani.