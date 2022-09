'Z enim plačnim razredom višje ne morem pred zdravnike, ki so ravnokar presadili srce'

Bo razpadajočemu zdravstvenemu sistemu, kjer pacienti nedopustno dolgo čakajo na obravnavo in kjer po nekaterih ocenah letno zaradi korupcije odteče okrog pol milijarde evrov, dokončen udarec zadala splošna stavka zdravnikov in zobozdravnikov, napovedana za 19. oktober, oz. zahteva 3500 zdravnikov in zobozdravnikov, da izstopijo iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju, čemur bi sledila pogajanja o višjih plačah zdravnikov?

Konrad Kuštrin poudarja, da njihove zahteve še zdaleč niso usmerjene le v plače. V tem zdravstvenem sistemu so največje žrtve bolniki, po drugi strani pa so žrtve tudi zdravniki, ker delujejo v nenormalnih delovnih razmerah, pravi. Kot izpostavlja, je posledica obstoječega plačnega sistema tudi kršenje pravic pacientov, ki morajo zaradi odhajanja zdravnikov k zasebnikom čakati nedopustno dolgo. Ta plačni sistem je v Evropi unikaten in ga nihče ne posnema, je poudaril.

Minister Danijel Bešič Loredan odgovarja, da se bo prvič zgodilo, da bodo zdravniki prešli v 58. plačni razred: "Smo prva vlada, ki je upoštevala vse sprejete dogovore prejšnjih vlad, stropa ni več." Kot zagotavlja, se želijo pogajati in urediti anomalije, predvsem pri plačah mladih zdravnikov: "Želimo dati karte na mizo in se pogajati, kar Fides očitno zavrača. Večkrat smo povedali, da obstoječi plačni sistem ni dober in da ga bomo nadgradili ter poiskali rešitev."

Kuštrin je na to odgovoril, da možnost napredovanja v 58. plačni razred, kar je sicer, kot pravi, slišal prvič, pomeni štiri odstotke več za največje strokovnjake: "Z možnostjo napredovanja za en plačni razred ne morem priti pred zdravnike, ki so včeraj morda presajali srce in bi morali biti glede na napredovanja uvrščeni v 65. plačnem razredu."