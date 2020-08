Z enotnim nastopom do evropskih sredstev za posodobitev sil za zaščito in reševanje

Predvidena je nabava 80 sodobno opremljenih vozil za potrebe zaščite in reševanja, vključno z opremo za reševanje v primeru naravnih nesreč, kot so avtolestve, posebna dviga

Predlog vsebuje predloge za nadgradnjo odziva na podnebno pogojene nesreče in epidemije s poudarkom na dograjevanju skupne infrastrukture, izboljšanju organiziranosti in opreme za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njihove usposobljenosti na vseh ravneh, je pojasnil minister.

Sistem zaščite in reševanja je vedno treba nadgrajevati in posodabljati, da bi ostal eden najboljših v Evropi. Odziv teh sil pa je pogojen s tehničnimi sredstvi in ustrezno usposobljenostjo, je v nagovoru po podpisu sporazuma poudaril minister za obrambo Matej Tonin.

Med predlaganimi rešitvami je tako vzpostavitev nacionalnega centra za civilno zaščito, ki bo omogočil skupno in povezano delovanje in odziv uprave za zaščito in reševanje, gasilske zveze, gorske reševalne zveze, jamarske zveze, potapljaške zveze in Rdečega križa Slovenija ter drugih, ki so del sistema zaščite in reševanja.

"Učinkovitost boja proti naravnim in drugim nesrečam je odvisna od odziva lokalnih skupnosti," je dodal minister. Z njimi so predlog vsebin uskladili preko vseh treh občinskih združenj. Podporo in pripravljenost za sodelovanje so potrdili tudi v občinah, v katerih je predvidena postavitev izobraževalnih podcentrov.

Poleg nacionalnega centra civilne zaščite v Rojah oz. v Šentvidu so med predvidenimi investicijami še poplavni podcenter v Murski Soboti, podcenter za žled in ujme na Kočevskem in podcenter za požare v naravi v Sežani, so predstavniki ministrstva pojasnili na srečanju z novinarji pred slovesnim podpisom sporazuma.