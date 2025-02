Z etnografsko povorko in predajo oblasti uradni začetek 65. Kurentovanja

V povorki je po podatkih Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj sodelovalo 81 skupin in društev iz štirih držav: Italije, Hrvaške, Bolgarije in Slovenije.

"Zagotovo smo v 65 letih že večkrat pokazali in dokazali, da na Ptuju znamo in zmoremo organizirati vrhunsko prireditev, kot je Kurentovanje. Ta ne samo združuje zgolj ljudi, željne zabave, ampak tudi neguje našo kulturno dediščino in tradicijo," so v sporočilu za javnost povzeli ptujsko županjo Nuško Gajšek.

"Kurentovanje je dogodek, ki združuje tradicijo, ljudi in veselje. Letos pričakujemo še boljši obisk kot lani, saj so pripravljeni številni novi dogodki, ki bodo pritegnili obiskovalce," pa je dejal direktor javnega zavoda Matic Ber.