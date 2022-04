Z Eurospinom in Zvezo prijateljev mladine Slovenije do pravljice s srečnim koncem

Eurospin EKO, d. o. o. in Zveze prijateljev mladine Slovenije sta letos že petič združila moči v želji, da bi otrokom omogočili vsaj malo bolj brezskrbno otroštvo. Zato je priznani pravljičar Žiga X. Gombač ustvaril pravljico o Emi in Tinetu, ki se odpravita odkrit, kaj je zaklad na koncu mavrice. Kaj sta ugotovila ob pomoči novih prijateljev iz živalskega sveta, boste izvedeli vsi, ki boste v najbližjem Eurospinu kupili pravljico za 1 evro in tako prispevali za šolske potrebščine otrok iz socialno ogroženih družin.

Generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna ob akciji doda: »Zelo smo hvaležni, da nam Eurospin že nekaj let redno stoji ob strani pri uresničevanju našega poslanstva – ko dvigamo kakovost življenja otrok, mladostnikov in družin. V sklopu naše letošnje skupne akcije Ustvarjamo zgodbe s srečnim koncem vse lepo vabimo k nakupu dobrodelne slikanice in sodelovanju v pravljičnem natečaju, mi pa se že veselimo vseh čudovitih pravljic, ki jih bomo prebirali. Jeseni pa bomo znotraj omenjene akcije kupili šolske potrebščine in delovne zvezke ter veliko učencem olajšali začetek novega šolskega leta, zato hvala vsem, ki boste kupili slikanico in ustvarjali svojo pravljico.«

Otroci lahko sodelujejo v natečaju, tako da sami dopolnijo manjkajoče dele in nadaljevanje pravljice pošljejo drugemu otroku. »Otroška domišljija ne pozna meja in zato smo se v podjetju odločili, da ji pustimo prosto pot. Vsakega otroka, ki bo sodeloval v natečaju, bomo nagradili z darilnim bonom v višini 5 EUR za nakupe v trgovinah Eurospin. Med vsemi sodelujočimi pa bomo z žrebom podelili tudi 20 vstopnic za nepozabno doživetje v ljubljanskem živalskem vrtu,« je pojasnila Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju EUROSPIN EKO, d. o. o. Več informacij in navodila za sodelovanje v natečaju, ki traja do 17. junija 2022, so dostopna na spletni strani pravljicninatecaj.si .

Družba Eurospin je največji italijanski diskont z več kot 1.200 prodajnimi mesti v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Je ena redkih gospodarskih družb v panogi trgovinskih verig, ki se nenehno širi in si prizadeva ustvarjati vse bolj razvejano mrežo prodajnih mest na tem ozemlju. Leta 2004 ustanovljeno podjetje EUROSPIN EKO, d. o. o., zaposluje več kot 500 ljudi. Svojim kupcem ponuja izdelke lastnih blagovnih znamk visoke kakovosti in jih po nizkih cenah ponuja v 54 trgovinah po vsej Sloveniji.

O ZVEZI PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE (ZPMS)

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je humanitarna organizacija, ki že 69 let deluje za dobro slovenskih otrok. Njena mreža šteje 112 članic, ki so prisotne po vsej Sloveniji. Prizadevajo si za družbo, v kateri imajo otroci in mladostniki svoj glas, svoje pravice in spodbudno okolje za razvoj.





