Z evropskimi sredstvi do dodatnih dveh ur vadbe za dijake

V partnerstvu z Zavodom za šport Republike Slovenije Planica bodo v raziskovalni skupini SLOfit na Fakulteti za šport v okviru programa zasnovali strokovna izhodišča za pripravo takšnih inovativnih preventivnih gibalnih programov za dijake, dodatno strokovno usposobili učitelje, nudili strokovno podporo šolam in dijaškim domovom pri izvedbi programa in spremljali ter ovrednotili učinke programa.

Ta hip tako že zbirajo prijave srednjih šol in dijaških domov, ki bi se želeli pridružiti pilotnemu projektu, na osnovi katerega bodo v šolskem letu 2024/25 začele z izvajanjem programa tudi druge šole.

Projekt sledi prednostni nalogi Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost in prispeva k doseganju ciljev programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji. Od skupne vrednosti v višini 4.411.765,15 evrov bo evropski socialni sklad plus prispeval skoraj 2,8 milijona evrov.

"V današnjem času, ko so mladi vse bolj izpostavljeni stresu, sedečemu načinu življenja in digitalnim zaslonom ter so najranljivejša skupina za nezdrav življenjski slog, je spodbujanje gibanja ključno za njihovo zdravje in dobro počutje. S tem namreč ne krepijo le telesa, ampak tudi duha, saj redno gibanje dokazano izboljšuje razpoloženje, samopodobo, koncentracijo in učni uspeh. Poleg tega spodbuja socialne vezi, sodelovanje in medsebojno spoštovanje," opozarjajo v izjavi za javnost.

Zato je cilj projekta zMIGAJ! skupaj z mladimi razviti inovativne zunaj-kurikularne gibalne programe, v katerih bodo čim bolj gibalno dejavni in usvojili ustrezne kompetence, da privzamejo zdrav življenjski slog. Program je namenjen srednjim šolam in dijaškim domovom.