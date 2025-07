Z glasnim mijavkanjem je opozarjal nase, skrival se je v garaži ministrstva

V sredo so v podzemni garaži ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaposleni odkrili malega kosmatinca, ki se je skrival v podvozju vozila in ob tem glasno mijavkal. Ko so ga poskušali rešiti, se je komaj mesec dni star mucek prestrašil in pobegnil na drug nivo garaže, kjer je poiskal zavetje med številnimi avtomobili.

Ker so bili v lovu na pobeglega mucka neuspešni, so na pomoč poklicali Zavetišče Gmajnice: "Na kraj dogodka je prispela Stella in začela se je resna akcija iskanja mačjega mladiča."

Naposled so ubežnika uspeli odkriti z manjšo zvijačo. Na telefonu so predvajali posnetek mijavkanja, na katerega je kmalu odgovoril mladiček, ki je bil ujet v motorju enega od vozil. A najtežji del reševanja je sledil, ko so zaposleni uspeli najti lastnika avtomobila in odpreti pokrov motorja. "Izvleči majhno bitjece izpod motorja in mimo vseh kablov ni bila lahka naloga, a nam je vendarle uspelo," so pojasnili.

Mucka so nato odpeljali v zavetišče Gmajnice, kjer ga bodo ustrezno oskrbeli. "Mucek je zdaj na varnem, zdrav in poln energije. Skupaj pa mu bomo skušali poiskati topel dom, kjer se bo počutil varnega in ljubljenega," so še dodali na ministrstvu.