Z glavo, srcem in mirnimi živci so morali dokazati, da znajo reševati življenja

Človek lahko opravi vsa potrebna izobraževanje in prebere vse modre knjige tega sveta, a ko bo to moral uporabiti v realnosti, nikoli zares ne veš, kako se bo odzval. Tega se zelo dobro zavedajo v zdravstvu, zato že 10 let tako mlade kot izkušene zdravnike urijo v simulacijah kriznih razmer. Tokrat so se v njih poskusili študentje in dijaki medicinske in zdravstvene stroke iz celotne Slovenije. Na tekmovanju so morali dokazati, da obvladajo teorijo, pa tudi, da se znajo spopasti z nepričakovanimi zapleti. Ne le z glavo, tudi s srcem in dobrimi živci so morali dokazati, da znajo reševati življenja.