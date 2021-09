Z GLS posljipaket.si 20% ceneje!

*veljavnost promo kode za popust je do 30.9.21.

V 48 urah zagotovljena dostava na Hrvaško, Avstrijo in po novem tudi v Nemčijo.

Spletna platforma posljipaket.si omogoča pošiljanje paketov občasnim pošiljateljem, manjšim podjetjem in potrošnikom. V treh preprostih korakih lahko iz katerekoli naprave naročimo dvig in dostavo paketa v domači ali evropski prostor. Dostava po Sloveniji pa je mogoča tudi z izbiro možnosti pošiljanja z odkupnino.

GLS svojim strankam omogoča izbiro oddaje in/ali prevzema paketa v enem od 185 GLS Paketomatov, (več kot 5000 paketnikov), ki so razvejani po celotni Sloveniji. GLS Paketomat vam omogoča, da paket oddate/prevzamete tam in ob času, ki odgovarja vam. Brez koordinacije povezane s prihodom kurirja. V primeru izbire GLS Paketomata, GLS nagradi s še nižjo ceno distribucije vašega paketa.

Možnost pošiljanja po redni ceni že od 3,33 €. S popustom pa si zagotovite še nižjo ceno.

https://posljipaket.si/gls-cenik-posiljanja-paketov

Vključene so storitve obveščanja prejemnika, fleksibilne možnosti dostave in kritje do 200 € za poškodbo paketa ter sledenje paketu v realnem času. Plačilo je možno s plačilnimi karticami, Paypal-om ali z UPN nakazilom po predračunu.

Posljipaket.si se je leta 2019 že potegoval za naziv spletnega trgovca leta in nagrado tudi osvojil, na tekmovanju za naziv pa se poteguje tudi letos. Veseli smo, da naši uporabniki prepoznajo trud, ki ga vlagamo v celotno storitev ter dobre komercialne pogoje, ki jih nudimo vsakomur, ki želi paket poslati poslovnim sodelavcem na eni strani, kot tudi tistim, ki želijo ali morajo paket poslati svojim prijateljem, znancem in sorodnikom.

GLS je vrhunski ponudnik paketnih storitev – zato ne skrbite, mi dostavimo!

Varno, hitro in ugodno!