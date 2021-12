'Z gradbenim zakonom se odpovedujemo arhitekturni stroki'

V Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) zavračajo trditve zagovornikov zakona, da slednji uvaja enakopravnost med strokami in se arhitekti borijo za privilegiran položaj svoje stroke, ampak opozarjajo, da nov zakon med drugim prinaša odpovedovanje arhitekturni stroki pri projektiranju, pristojnost gradbenih inženirjev, da sami izdelajo vsebino načrtov arhitekture, poklicno prepoved vodenja gradenj za arhitekte in monopol gradbenih inženirjev pri manjših rekonstrukcijah.

Zakon, tako pravijo arhitekti, tudi ne dopušča pooblaščenim arhitektom sodelovanja pri izvajanju gradenj kot vodja gradnje. "Vodje gradenj bodo lahko vsi inženirji razen arhitektov in krajinskih arhitektov. Arhitekt ne bo smel voditi gradnje hiše, ki jo je sam projektiral, bo pa lahko gradnjo te hiše vodil inženir požarne varnosti. Krajinski arhitekt ne bo smel voditi zasaditve parka, ki ga je sam narisal. Bo pa lahko zasaditev parka vodil inženir elektrotehnike," so pojasnili in dodali, da zakon arhitektom prepoveduje opravljati funkcijo vodenja gradnje, ki je omogočena vsem ostalim inženirjem.

Arhitekti so še enkrat poudarili, da se ne borijo za privilegije, kar so v času nastajanja zakona dokazali tudi z več kompromisnimi predlogi, ki pa so bili vsi zavrnjeni. "Pred dobrim letom dni (10. 9. 2020) ste poslanke in poslanci državnega zbora prejeli pismo Društva gradbenih inženirjev in tehnikov iz Maribora. V pismu smo arhitekti označeni za 'nezaposljiv in odvečni kader v državi'. Z glasovanjem o GZ-1 glasujete o uresničevanju te napovedi. Škode ne bomo utrpeli zgolj arhitekti. Še veliko večjo škodo bosta utrpeli kakovost grajenega bivalnega okolja in blaginja ljudi, ki bi jim zakoni morali služiti," so dodali.

Kot je znano, je okoljski minister Andrej Vizjak poleti zagotovil, da je zakonodaja usmerjena k birokratski razbremenitvi, poenostavitvi in pospešitvi postopkov umeščanja v prostor in gradnje objektov. Dodal je, da pri poenostavitvah in skrajševanju postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja ne posegajo v razmeroma visoke standarde varovanja okolja in narave ter pravico sodelovanja javnosti v postopkih, ko to opredeljujejo aarhuška konvencija in evropske direktive.