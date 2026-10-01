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Slovenija

Z gradom Turjak bo upravljal JGZ Brdo

Turjak, 01. 10. 2026 17.02 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Grad Turjak

Z gradom Turjak, ki je nedavno zaživel v prenovljeni podobi, bo upravljal Javni gospodarski zavod Brdo. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc in v.d. direktorja zavoda Marjan Hribar sta že podpisala pogodbo o prevzemu gradu v uporabo.

Kot so sporočili iz Javnega gospodarskega zavoda (JGZ) Brdo, grad prevzemajo s ponosom ter se zavezujejo k ohranjanju njegove kulturne dediščine in izvedbi dogodkov po najvišjih državnih in protokolarnih standardih.

Ponudbo dopolnjujejo vodeni ogledi, kavarna, Hotel Grad Turjak in grajske dvorane za tržne in protokolarne dogodke.

Grad Turjak
Grad Turjak
FOTO: Ministrstvo RS za kulturo

Grad v občini Velike Lašče je bil nekoč eden najbolj mogočnih in znamenitih gradov na Kranjskem, med njegovimi najbolj znanimi lastniki pa je bila plemiška rodbina Auersperg. S pomočjo evropskih sredstev so grad po 80 letih v celoti prenovili in ga uradno odprli konec avgusta.

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Prenova, vredna 13,1 milijona evrov, je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem obdobju. Dela so vključevala prenovo palače, bastije, pristav in jahalnice, celostno statično sanacijo ter ureditev prostorov za muzej in nastanitve.

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