Z gradom Turjak bo upravljal JGZ Brdo

Kot so sporočili iz Javnega gospodarskega zavoda (JGZ) Brdo, grad prevzemajo s ponosom ter se zavezujejo k ohranjanju njegove kulturne dediščine in izvedbi dogodkov po najvišjih državnih in protokolarnih standardih.
Ponudbo dopolnjujejo vodeni ogledi, kavarna, Hotel Grad Turjak in grajske dvorane za tržne in protokolarne dogodke.
Grad v občini Velike Lašče je bil nekoč eden najbolj mogočnih in znamenitih gradov na Kranjskem, med njegovimi najbolj znanimi lastniki pa je bila plemiška rodbina Auersperg. S pomočjo evropskih sredstev so grad po 80 letih v celoti prenovili in ga uradno odprli konec avgusta.
Prenova, vredna 13,1 milijona evrov, je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjem obdobju. Dela so vključevala prenovo palače, bastije, pristav in jahalnice, celostno statično sanacijo ter ureditev prostorov za muzej in nastanitve.
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