Z gradom Turjak bo upravljal JGZ Brdo

Kot so sporočili iz Javnega gospodarskega zavoda (JGZ) Brdo, grad prevzemajo s ponosom ter se zavezujejo k ohranjanju njegove kulturne dediščine in izvedbi dogodkov po najvišjih državnih in protokolarnih standardih.

Ponudbo dopolnjujejo vodeni ogledi, kavarna, Hotel Grad Turjak in grajske dvorane za tržne in protokolarne dogodke.