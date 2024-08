Z Grimsom v Bruselj: prvi povezan z afero 'snegec', drugi s skrajno desnico

Novi evropski poslanec iz vrst SDS Branko Grims si je za asistenta v Evropskem parlamentu izbral Gašperja Pečarja in Žana Žalca. Prvi je povezan s kokainsko afero 'snegec', drugi pa je vodja skrajnega desnega nacionalističnega gibanja Generacija identitete. In čeprav si lahko vsak evroposlanec svoje "sopotnike" v Bruselj izbere sam, so se v najbolj levi domači stranki spotaknili ob njegov skrajno desen izbor. Kaj pravi Grims?

Kateri imeni bosta na evropskih volitvah izvoljenega Branka Grimsa spremljali v Bruselj? Poslanec SDS se je odločil, da bo imel v Evropskem parlamentu dva asistenta, ki pa sta v javnosti že večkrat dvignila prah. Izbira, kdo bo del bruseljske ekipe, je sicer izbira posameznih evroposlancev.

Branko Grims na volilni konvenciji SDS FOTO: Bobo icon-expand

Prvi asistent evroposlanca iz vrst SDS je postal Gašper Pečar, nekdanji namestnik mednarodnega sekretarja Slovenske demokratske mladine (SDM), podmladka stranke SDS. Pečar je razburil zaradi kokainske afere "snegec". Prav on naj bi bil namreč med četverico, ki naj bi na dogodku podmladka SDS uživala kokain. Slovenska demokratska stranka je sicer že večkrat nakazala željo, da bi državni zbor sprejel zakon, ki bi urejal obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Nazadnje so vložili celo pobudo za referendum, na katerem bi se o tem izrekli državljani. A vlada in koalicija sta takrat ocenili, da to ni potrebno, saj da je ta materija že urejena v zakonu o varnosti in zdravju pri delu, ki prepoveduje delo delavcev pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc.

Grims in njegova asistenta FOTO: Evropski parlament icon-expand

Pečar je tudi nekdanji stažist evropske poslanke Romane Tomc in oplotniški svetnik SDS, v času zadnje Janševe vlade pa je služboval na uradu za demografijo, ki ga je aktualna Golobova vlada ukinila. Pred odhodom v Bruselj pa si je Pečar novo službo našel vladnem uradu za oskrbo in integracijo migrantov.

Drugi Grimsov asistent v Bruslju pa je postal Žan Žalec, prav tako nekdanji vodja SDM v Kranju, vodja skrajno desne nacionalistične organizacije Generacija identitete ter eden od soustanoviteljev Društva za promocijo tradicionalnih vrednot. Gre za društvo, povezano s skupino Rumenih jopičev, ki so mu na ministrstvu za kulturo aprila letos odvzeli naziv organizacije v javnem interesu. Društvu je sicer status organizacije v javnem interesu ministrstvo dodelilo v času tretje vlade Janeza Janše, ko je ministrstvo vodil Vasko Simoniti. Aprila so mu tako status odvzeli, z ministrstva pa so julija lani sporočili, da bodo na upravno sodišče in državno tožilstvo podali prošnjo za izbris društva. Za potezo so se odločili zaradi krepitve izrazov nestrpnosti in hujskanja proti drugače mislečim, je takrat sporočila ministrica za kulturo Asta Vrečko.