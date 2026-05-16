Slovenija
Zgodba se razvija

Uspelo mu je: s harmoniko je podrl Guinnessov rekord

Velenje, 16. 05. 2026 16.34 pred eno minuto 1 min branja 15

Avtor:
Ne.M.
Harmonikar Robert Goter

Harmonikar Robert Goter je moral za nov Guinnessov rekord harmoniko neprekinjeno igrati 81, rekord je podrl ob 18. uri in še naprej vztraja. "Vzdušje je super, počutim se odlično in komaj čakam, da začnem," je pred začetkom v sredo dejal Goter, ki nas opominja na vzrdžljivost, disciplino in predanost glasbi.

Izziv že od srede dalje opravlja na velenjski Visti. Rober Goter je prvič poskusil postaviti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike aprila lani, ko je igranje zaradi utrujenosti končal po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega, ki znaša prek 80 ur.

Tokrat želi igrati bolj premišljeno kot lani, ko je, kot pravi sam, "58 ur delal veselico". Iz lanskega rekordnega podviga je pridobil veliko izkušenj, zato bo letos skušal bolj varčevati z energijo in močmi. Vsako uro igranja mu pripada pet minut odmora, ki jih namerava čim bolj premišljeno razporediti. Del premorov bo namenil masaži, nekaj tudi krajšemu počitku in spanju, ponoči pa si bo vzel vsaj pol ure časa za spanje.

Želi izboljšati oziroma preseči svoj prejšnji dosežek in znova opozoriti na vzdržljivost, disciplino ter predanost glasbi. Prizadeva si tudi za promocijo slovenske narodno-zabavne glasbe v mednarodnem prostoru.

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
U.K.
16. 05. 2026 18.01
💪🏼💪🏼💪🏼
Odgovori
0 0
ptuj.si
16. 05. 2026 18.01
Župana pa nihče ne šmirgla .
Odgovori
0 0
inside1
16. 05. 2026 17.59
mu je že....:))
Odgovori
+3
3 0
the kop
16. 05. 2026 17.59
čeprav samo prek zaslona ampak v mislih sem z tabo! Naj ti uspe!!
Odgovori
+1
1 0
Daneju
16. 05. 2026 17.59
Bravo! Dosegel si svetovni rekord. Čestitke in pohvale tudi tvoji spremljevalni ekipi!!!
Odgovori
+4
4 0
tech
16. 05. 2026 17.57
Kr neki, to bi morali igrat brez pavze in kdor uspe dlje.
Odgovori
-2
0 2
Ladybird77
16. 05. 2026 18.03
Izvolite, vas poslušamo naslednje leto.
Odgovori
0 0
4krogci
16. 05. 2026 17.47
V Sloveniji postavljat rekord s tujim instrumentom…ah ja
Odgovori
-7
2 9
ptuj.si
16. 05. 2026 17.52
Res je, čeprav se je razvila v alpskih državah, kar je tudi Slovenija.
Odgovori
+2
2 0
Arguss
16. 05. 2026 17.39
SLOVENEC SEM ..Poznate to
Odgovori
+5
6 1
Daneju
16. 05. 2026 17.35
Še malce in svetovni rekord bo tvoj!!!! Čestitke!
Odgovori
+16
16 0
Daneju
16. 05. 2026 17.33
Bravo Goter! Včeraj smo te spremljali na Jezeru, danes pa v živo preko Klip. Frajer si! Vse čestitke za podvig!
Odgovori
+14
14 0
Muki.
16. 05. 2026 17.14
Jezen sem.
Odgovori
-1
0 1
Arguss
16. 05. 2026 16.49
Seveda bo
Odgovori
+12
12 0
