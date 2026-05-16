Uspelo mu je: s harmoniko je podrl Guinnessov rekord

Izziv že od srede dalje opravlja na velenjski Visti. Rober Goter je prvič poskusil postaviti Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike aprila lani, ko je igranje zaradi utrujenosti končal po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega, ki znaša prek 80 ur.

Tokrat želi igrati bolj premišljeno kot lani, ko je, kot pravi sam, "58 ur delal veselico". Iz lanskega rekordnega podviga je pridobil veliko izkušenj, zato bo letos skušal bolj varčevati z energijo in močmi. Vsako uro igranja mu pripada pet minut odmora, ki jih namerava čim bolj premišljeno razporediti. Del premorov bo namenil masaži, nekaj tudi krajšemu počitku in spanju, ponoči pa si bo vzel vsaj pol ure časa za spanje.

Želi izboljšati oziroma preseči svoj prejšnji dosežek in znova opozoriti na vzdržljivost, disciplino ter predanost glasbi. Prizadeva si tudi za promocijo slovenske narodno-zabavne glasbe v mednarodnem prostoru.