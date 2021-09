Z izbiro prave kreme ste lahko videti tudi 10 let mlajši!

Pozabite na botoks

Gubic in močnih izraznih črt, ki po tridesetem letu ženske iz dneva v dan spravljajo v slabo voljo, se lahko hitro znebite tudi brez dragih operacij ali injekcij botoksa, ki so postale že tako običajne kot obisk frizerja. Tudi na našem tržišču se je namreč pojavila izredno učinkovita krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron s 100 % naravnim hialuronom, ki z rezultati postreže že po 2 tednih uporabe. Naravna vlažilna krema, ki mimogrede tudi NI testirana na živalih, vidno zapolni globoke gubice, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

Kako deluje?

Krema Lux-Factor 4D Hyaluron vsebuje izredno kakovostno hialuronsko kislino, ki spodbuja vlaženje kože in obnavlja medcelično delovanje, s čimer ustvarja boljšo strukturo kože. A pozor, pazljivo pri izbiri krem s to dragoceno učinkovino! Generični hialuron iz kitajskega uvoza namreč ni vedno klinično preizkušen, niti ni testiran, da lahko zagotovi optimalne rezultate. K sreči se 4D Hyaluron krema proti gubam od drugih izdelkov razlikuje po tem, da vsebuje izključno 100 % naravni hialuron evropskega porekla, ki je edinstvene kakovosti. Gre za dragoceno učinkovino, ki zagotavlja osupljive rezultate pri zmanjševanju gub in pomlajevanju kože. Hialuron evropskega porekla brez škodljivih stranskih učinkov na dolgi rok zagotavlja videz gladke in mladostne kože, po kateri hrepeni večina žensk.