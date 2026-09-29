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Z izbiro prave kreme ste lahko videti tudi 10 let mlajši!

Ljubljana, 29. 09. 2026 08.41 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
LUX

Staranje je naravni proces, ki se mu ni moč izogniti, to pa še ne pomeni, da se morajo leta odražati tudi na vašem obrazu. Kožo, ki je izgubila mladosten sijaj, zdravo elastičnost in postaja vedno bolj povešena, lahko spet spravite v dobro staro formo, a le z izbiro prave kreme!

Pozabite na botoks

Gubic in močnih izraznih črt, ki po tridesetem letu ženske iz dneva v dan spravljajo v slabo voljo, se lahko hitro znebite tudi brez dragih operacij ali injekcij botoksa, ki so postale že tako običajne kot obisk frizerja. Že več kot 62.000 Slovenk je izjemno zadovoljno z uporabo kreme proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron s 100 % naravnim hialuronom, ki z rezultati postreže že po 2 tednih uporabe. Naravna vlažilna krema, ki mimogrede tudi NI testirana na živalih, vidno zapolni globoke gubice, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

LF

Kako deluje?

Krema Lux-Factor 4D Hyaluron vsebuje izredno kakovostno hialuronsko kislino, ki spodbuja vlaženje kože in obnavlja medcelično delovanje, s čimer ustvarja boljšo strukturo kože. A pozor, pazljivo pri izbiri krem s to dragoceno učinkovino! Generični hialuron iz kitajskega uvoza namreč ni vedno klinično preizkušen, niti ni testiran, da lahko zagotovi optimalne rezultate. K sreči se 4D Hyaluron krema proti gubam od drugih izdelkov razlikuje po tem, da vsebuje izključno 100 % naravni hialuron evropskega porekla, ki je edinstvene kakovosti. Gre za dragoceno učinkovino, ki zagotavlja osupljive rezultate pri zmanjševanju gub in pomlajevanju kože. Hialuron evropskega porekla brez škodljivih stranskih učinkov na dolgi rok zagotavlja videz gladke in mladostne kože, po kateri hrepeni večina žensk.

LUX

Nina Šurbek Fošnarič, mag. farmacije

"Naravna patentirana 4D formula proti gubam v Lux-Factorjevi kremi omogoča intenziven prenos učinkovin v kožo, tudi v globlje plasti. Zato so tako globoke kot izrazne gube že po prvem nanosu očitno zmanjšane. Ob redni uporabi je izboljšan tonus kože, koža pa lepo zglajena. Krema Lux-Factor 4D Hyaluron je klinično testirana in ima ustrezne certifikate ter ne povzroča neželenih stranskih učinkov. Tudi sama za nego obraza uporabljam izključno omenjeno kremo in jo toplo priporočam vsem, ki si želite zdrav in mladosten videz kože!"

LUX

Ana Klašnja, baletna plesalka

"Na obrazu imam izredno občutljivo kožo in zato sem zelo pozorna, ko izbiram kremo za na nego obraza. Moram priznati, da je Lux-Factor 4D Hyaluron krema proti gubicam zadetek v polno! Že po 2 tednih redne uporabe sem namreč opazila razliko – gubice so bile manj vidne, koža pa bolj čvrsta, navlažena, osvežena in sijoča."

Izbrišite gubice iz obraza tudi vi!

V kolikor gubice nervirajo tudi vas in bi želeli preizkusiti trenutno najbolj učinkovito pomlajevalno kremo na našem tržišču, imate sedaj odlično priložnost. 

Na spletni strani www.luxfactor.com ali preko brezplačne telefonske številke 01 777 41 07 lahko kremo Lux-Factor 4D Hyaluron namreč naročite po promocijsko znižani ceni s kar 50 % popustom.


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