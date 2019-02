Modernizirali koordinatni sistem, razlike med koordinatami tudi več sto metrov

Geodetska uprava RS (Gurs) je v preteklih dneh uspešno zaključila prenos podatkov iz starega v novi državni koordinatni sistem, povezljiv z evropskim in svetovnim koordinatnim sistemom. Sloveniji je to uspelo med prvimi v Evropi. Gurs bo sicer še do leta 2021 zagotavljal podatke v obeh koordinatnih sistemih.

Projekt Transformacija v novi koordinatni sistem je bil del programa projektov eProstor. Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudaril generalni direktor Gursa Anton Kupic, je šlo za izjemno zahteven prenos podatkov, ki bo omogočil pravilno prikazovanje velike količine digitalnih prostorskih podatkov ter njihovo uporabo in medsebojno povezljivost znotraj Slovenije in širše.

"Izboljšave bodo omogočile elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Aktivnosti bodo olajšale življenje vsem uporabnikom prostorskih podatkov," je dejal državni sekretar za področje prostora na ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon.

Slovenija je z uvedbo novega državnega koordinatnega sistema, ki temelji na evropskem, sledila zahtevam in priporočilom evropske direktive, resolucije ZN o geoprostorskih podatkih in vsakodnevnim potrebam.

Prijon je ob tem spomnil, da je vlada že pred 15 leti sprejela strategijo osnovnega geodetskega sistema "in s tem začrtala svojo usmeritev k medopravilnosti, povezljivosti in dostopnosti do prostorskih podatkov".

Več o novem prostorskem sistemu.

Po zaključenem prenosu podatkov so zdaj na vrsti lastniki in upravljavci drugih prostorskih podatkov, je poudaril Kupic in priporočil, naj transformacije izvedejo z orodji, ki jih Gurs ponuja brezplačno. Brezplačno ponujajo tudi strokovno pomoč in podporo.

Uporabniki bodo lahko do konca leta 2021 dostopali do podatkov v obeh koordinatnih sistemih, a Gurs poziva, naj vsi čim prej preidejo na novi sistem.