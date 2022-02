Z izbrano prehrano do urejene vaginalne flore

Na nožnična vnetja lahko uspešno vplivamo z izbrano hrano, ki med drugim učinkuje na število koristnih bakterij, vnetne procese in moč obrambe.

Za uspešen preskok v novo leto, dobro počutje in sproščenost je pomembno tudi, da nimate težav z nožničnim vnetjem, ki ga najpogosteje povzročajo bakterije ali glivice. Na zdravje nožnice lahko uspešno vplivate z izbrano prehrano, ki bo pomagala ohranjati ravnovesje vaše mikrobiote in vas ščitila pred vaginalnimi okužbami. Tukaj je nekaj prehranskih nasvetov, s katerimi lahko pozitivno vplivate na neprijetna nožnična vnetja. Če z uravnoteženo prehrano ne morete preprečiti vaginalnih težav, vam je na voljo Lomexin® (fentikonazolijev nitrat) učinkovito zdravilo proti vaginalnim glivičnim okužbam.

Nahranite koristne bakterije Mikrobiota je skupek vseh mikrobov, ki živijo v telesu in na njem, ter je sestavljena iz bakterij, virusov in gliv. Nahaja se v črevesju, koži, materinem mleku in tudi v nožnici! Mikrobiota vliva na delovanje vseh naših organov, tudi na delovanje možganov in imunskega sistema. S pravilno izbrano hrano lahko podpremo našo nožnično floro in zdravje nožnice. Hrana, ki jo pojemo je pomembna, saj med drugim vpliva na pH nožnice, število koristnih bakterij, stopnjo vnetja v telesu in moč obrambnega odziva. (1) Izogibajte se enostavnih sladkorjev Za razliko od procesiranih žit, polnovredna vsebujejo sestavljene ogljikove hidrate in so boljši vir vlaknin, vitaminov, mineralov in antioksidantov. Pogosto uživanje procesiranih ogljikohidratnih živil v prevelikih količinah lahko povzroči kronično povišan sladkor in inzulin v krvi, ki povzroči vnetje v telesu. (2) Znano je, da so ženske, ki imajo neurejeno sladkorno bolezen, bolj dovzetne za glivične okužbe nožnice in zunanjega spolovila. (3,4) Vendar strokovnjaki menijo, da tudi pri tistih, ki imajo sladkor v krvi še v okviru normalnih vrednosti, uživanje večjih količin enostavnih sladkorjev, lahko doprinese k tveganju za porušenje zdrave nožnične flore in razvoju vaginalne kandidoze. (5) Če le imate možnost, namesto belih, luščenih ali procesiranih, izberite žita in polnovredne žitne izdelke, kot so: polnozrnat kruh, polnozrnate testenine, neoluščen riž, ajdova kaša, proso, kus-kus in drugo.

Poskrbite za dovoljšen vnos pomembnih vitaminov Neuravnotežena prehrana lahko predstavlja dejavnik tveganja za vaginalno vnetje. Ženske, ki imajo pomanjkanje določenih vitaminov, so namreč bolj dovzetne za nekatera (bakterijska) vnetja nožnice (1). Ključna mikrohranila, ki ne smejo manjkati v prehrani, so vitamina A in beta karoten, vitamin C, vitamin E in vitamin D. Znano je da imajo ženske, ki v svojo prehrano vključijo več zgoraj omenjenih hranil, manjše tveganje za vaginalna vnetja. (1) Največ vitamina A najdemo v jetrih, jajcih, maslu, siru, ribah in živilih rastlinskega izvora z veliko vsebnostjo beta-karotena – predvsem zelenjavi oranžne in temno zelene barve in sadju oranžne ali vijolične barve. Veliko vitamina A je v korenju, masleni buči in sladkem krompirju. (6)

Vitamin C najdemo v živilih rastlinskega izvora, kot so jagodičevje, zelena zelenjava in citrusi. Obilo ga je v črnem ribezu, rdeči papriki in brstičnem ohrovtu. Najbogatejši vir vitamina E so rastlinska živila, ki so bogata z nenasičenimi maščobnimi kislinami, predvsem rastlinska olja, oreški, kalčki, semena, ter živila, ki so z vitaminom E obogatena (6). V prehrano dodajte olje iz pšeničnih ali koruznih kalčkov ali navadno repično olje.

Najpomembnejši prehranski vir vitamina D so živila živalskega izvora: ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki. Dovolj pogosto si privoščite losos, tuno ali sardele. Če se kljub uravnoteženi prehrani in zdravemu načinu življenja srečujete z glivično okužbo nožnice, vam lahko pomaga učinkovito zdravilo Lomexin® (fentikonazolijev nitrat).

