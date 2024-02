Z izjavami o 'netimskih' študentih medicine razburila zdravniško zbornico

Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman je z izjavo razburila zaposlene v zdravstvu. Oglasila se je predsednica Zdravniške Zbornice Bojana Beović, ki je opozorila, da je mnoge prizadela in razočarala navedba Ažmanove, da se "na medicinsko fakulteto lahko načeloma vpišejo zgolj zlati maturanti, ki že tako celo gimnazijo vse moči usmerjajo samo v učenje, nato pa jih čaka še šest let študija, ki je usmerjen v dril, ego in mesarsko klanje. Od takšnih študentov niti ne moremo pričakovati, da bodo na koncu timski ljudje."

OGLAS

"Vaše besede v nedavnem intervjuju so povzročile med zaposlenimi v zdravstvu nemalo žalosti in ogorčenja. Mnoge je prizadela in razočarala vaša navedba, da se na medicinsko fakulteto lahko načeloma vpišejo zgolj zlati maturanti, ki že tako celo gimnazijo vse moči usmerjajo samo v učenje, nato pa jih čaka še šest let študija, ki je usmerjen v dril, ego in mesarsko klanje. Od takšnih študentov niti ne moremo pričakovati, da bodo na koncu timski ljudje," je zapisala Bojana Beović.

Monika Ažman. FOTO: Bobo icon-expand

Načrtno vdiranje razdora me različne profile? Kot je izpostavila, so jih študenti opozorili, da se začne odlično sodelovanje med poklicema že v času študija in da ne razumejo, zakaj bi želela funkcionarka ene od organizacij medicinskih sester z nepremišljenimi izjavami načrtno kregati med seboj različne profile, ki lahko skupaj tvorno delujejo le kot ekipa: "To še najbolj razumejo prav srednje medicinske sestre, katerih status je bil v celoti razvrednoten, saj je bilo nanje pri urejanju statusa in plač preprosto pozabljeno. Zato je toliko bolj osupljivo, da se ne pridružite zahtevam za izboljšanje njihovega položaja, temveč jih celo obsojate."

Bojana Beović FOTO: Luka Kotnik icon-expand