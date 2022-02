'Z izlivi politikov na družbenih omrežjih rušimo imunski sistem države'

"Pripravljen sem se angažirati predvsem pri tem, da se ljudi pozove na volitve, ker je to ustavna pravica in nenazadnje dolžnost. Sam sebe pa v tem trenutku ne vidim kot kandidata," je še dejal.

Po udeležbi na tribuni Roberta Goloba in že prej, ko so mu vladajoči očitali, da poročilo računskega sodišča uporablja za obračun z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom , je ves čas v zraku viselo vprašanje, ali bo predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel odšel v politiko ali ne? "Ta odgovor nima nobene povezave z ministrom Počivalškom, ne s kom drugim v trenutni vladi, ta odgovor je povezan zgolj z mojimi ambicijami in percepcijami, na kakšen način lahko državi še pomagam, in mislim, da je prav, da ostanem predsednik računskega sodišča do konca mandata, za kar sem tudi dobil pooblastilo," je v oddaji Ena na ena uvodoma pojasnil Vesel in dodal, da se državnozborskih volitev ne bo udeležil kot kakršen koli kandidat, ampak definitivno kot volivec. Meni namreč, da se je teh državnozborskih volitev res treba udeležiti, saj je v Sloveniji treba razčisti situacijo, ki je trenutno v politiki, ne le sedaj, ampak že dolgo časa.

Na vprašanje, ali s tem, ko bi pozival ljudi na volitve, ne tvega očitkov vladajočih, da presega svoja pooblastila, je Vesel odgovoril, da je očitkov vladajočih dobil že toliko, da bi jih bilo za kar nekaj strani zapisov in zato mu je popolnoma vseeno. "Govorim tisto, kar mislim. Državni revizor je za to tudi imenovan. Povedati mora tisto, kar misli. In v tem ni nič heretičnega, če rečem, da je treba iti na volitve."

Vesel namreč kar na nekaj državnozborskih volitev ni šel, ker je bil odgovoren za revidiranje volilnih kampanj in se mu ni zdelo primerno, da bi šel. "Poskusil sem biti najbolj objektiven," je dejal in dodal, da zdaj bo pa šel na volitve, tudi zato, ker ne namerava več kandidirati za predsednika računskega sodišča in teh volilnih kampanj ne bo več revidiral, zato bo v popolnoma drugi poziciji.

Tomaž Vesel je na računskem sodišču že dolgo časa in kot meni, je njegovo poslanstvo tam končano. Želel si je sicer, da bi naredili še več, tudi revizije, ki so atipične za institucijo, ki jo vodi, tudi v mednarodnem pomenu. "Vedno sem si želel, da bi lahko naredili revizijo, koliko v Sloveniji potrebujemo javnih uslužbencev oziroma ljudi zaposlenih v javnem sektorju, katere inštitucije res potrebujemo, s kakšnim ciljem, s kakšnimi vlogami in kakšni so javnofinančni stroški, ki bi bili tukaj sprejemljivi," je pojasnil. A v vseh teh devetih letih teh ambicij ni mogel realizirati, bo pa, kot je povedal, to mogoče lahko naredila kakšna prihodnja generacija.

