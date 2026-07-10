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Slovenija

Večini v javnem sektorju tretji dvig plač

Ljubljana, 10. 07. 2026 09.23 pred 1 uro 4 min branja 49

Avtor:
STA Ne.M.
Minimalna plača

Večina v javnem sektorju bo danes oz. v prihodnjem tednu s plačami za junij deležna tretjega dviga plač v okviru plačne reforme. Izjema so tisti, ki so končne plače dosegli že s prvima dvema dvigoma v lanskem letu. Po ocenah ob začetku izvajanja reforme je takšnih 13 odstotkov zaposlenih.

V okviru plačne reforme, ki so jo začeli uveljavljati v začetku lanskega leta, so predvideli postopen dvig plač, v skupno šestih obrokih. Ker pa v okviru reforme osnovnih plač ne dvigujejo vsem enako, je tudi število plačnih dvigov javnih uslužbencev različno.

Ob prehodu v nov plačni sistem so ocenjevali, da bo končno povišanje že s prvima dvema dvigoma doseglo 13 odstotkov zaposlenih v javnem sektorju. Za ostale zakon določa, da bodo dobili preostanek povišanja v celoti, če ta ne presega 70 evrov. Če je višji, se jim bodo plače zvišale za 12 odstotkov celotnega povišanja, a ne manj kot 70 evrov.

V okviru plačne reforme, ki so jo začeli uveljavljati v začetku lanskega leta, so predvideli postopen dvig plač, v skupno šestih obrokih.
V okviru plačne reforme, ki so jo začeli uveljavljati v začetku lanskega leta, so predvideli postopen dvig plač, v skupno šestih obrokih.
FOTO: Shutterstock

Dvig mase plač ne le zaradi plačnih dvigov

Po podatkih, ki so jih konec maja STA posredovali s tedanjega ministrstva za javno upravo, so se sredstva za plače v letu 2025 v primerjavi z letom poprej povišala za 713,4 milijona evrov oziroma približno 12 odstotkov in so skupaj znašala 6,6 milijarde evrov. A so ob tem pojasnili, da povečanje sredstev za plače ni posledica le plačnih dvigov.

Med drugim je finančne posledice prinesla tudi večja fleksibilnost pri določanju osnovnih plač. V prenovljenem sistemu je tako javnega uslužbenca z dovolj delovne dobe in kompetencami ob zaposlitvi mogoče uvrstiti pet ali pa celo deset plačnih razredov višje od izhodiščnega. Višji plačni razred je mogoče določiti tudi že zaposlenim.

Sindikati pričakujejo izpeljavo reforme v celoti

Še trije plačni dvigi so v okviru plačne reforme predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028. V sindikatih javnega sektorja pričakujejo, da bo reforma izvedena v celoti.

Vodji sindikalnih pogajalskih skupin Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj sta se prejšnji teden sestala z državnim sekretarjem ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Božom Predaličem. Šlo je za vljudnostno srečanje, obe strani pa sta se zavzeli za korektno, odprto in konstruktivno sodelovanje tudi v prihodnje ter poudarili pomen rednega dialoga pri obravnavi vprašanj, pomembnih za javni sektor, so za STA pojasnili na ministrstvu.

Še trije plačni dvigi so v okviru plačne reforme predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028.
Še trije plačni dvigi so v okviru plačne reforme predvideni z decembrom letos, julijem prihodnje leto in januarjem 2028.
FOTO: AP

Počivavšek in Štrukelj pa sta, kot sta povedala za STA, na sestanku izrazila tudi pričakovanje, da se čim prej po dopustih sestane celotna pogajalska skupna in minister Franci Matoz predstavnikom vseh reprezentativnih sindikatov konkretneje pojasni, kakšni so načrti nove vlade in kaj pomenijo napovedi iz koalicijske pogodbe.

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so na vprašanje o načrtih glede realizacije reforme za STA pojasnili zgolj, da si bodo prizadevali uresničiti cilje iz koalicijske pogodbe. Finančni minister Andrej Šircelj pa je ta teden v Odmevih na Televiziji Slovenija na vprašanje o plačah nekaterih skupin, učiteljev in poslancev, zatrdil, da njihova zamrznitev ni predvidena.

Matoz je sicer pred dobrim mesecem, ko se je pred pristojnim parlamentarnim odborom predstavil še kot ministrski kandidat, ocenil, da so nekatere skupine nepravično ovrednotene ter da je treba reformo dokončati s "krepitvijo stimulativnega dela, vezanega na uspešnost". Podobno je tudi Šircelj junija v pogovoru za časnik Demokracija povedal, da si predvsem želi takšno ureditev, da bo delo plačano glede na učinke, ki jih posameznik pri svojem delu dosega. "To pomeni, da tisti, ki dela odlično, dobi tudi odlično plačo, kar mu omogoča sistem dodatnega nagrajevanja. (...) Kdor dela zelo slabo, pa plače ne bo dobil," je dejal.

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so na vprašanje o načrtih glede realizacije reforme pojasnili zgolj, da si bodo prizadevali uresničiti cilje iz koalicijske pogodbe.
Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so na vprašanje o načrtih glede realizacije reforme pojasnili zgolj, da si bodo prizadevali uresničiti cilje iz koalicijske pogodbe.
FOTO: Luka Kotnik

Koalicija napovedala ločene plačne stebre

Koalicijska pogodba sicer predvideva vzpostavitev enotnega plačnega sistema za administrativni del javnega sektorja ter ločenih plačnih sistemov za vojsko, zdravstvo, policijo, izobraževanje in kulturo ter socialnovarstvene storitve.

Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in podpredsednica Konfederacije sindikatov javnega sektorja Irena Ilešič Čujovič izpostavlja, da imamo že danes ločene plačne stebre. "Kolektivne pogodbe dejavnosti obravnavajo specifike posamezne dejavnosti ali skupine poklicev. To je zame ločen plačni sistem," je dejala za STA.

Nekaj povsem drugega pa je po njenih besedah izstop iz sistema plač v javnem sektorju, v tem vidi grožnjo krčenja javnega. Za kaj takega pa sindikati ne morejo dati soglasja. Če bi do tega prišlo, bi morala torej vlada v odpovedi kolektivnih pogodb. V tem primeru bi sprožili postopke na mednarodni ravni, je še pojasnila.

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KOMENTARJI49

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3tmb
10. 07. 2026 10.48
Golob je dajal nam, Janez pa NATU in Ukraini. Bog nam pomagaj.
Odgovori
0 0
SDS-NSi-Butale
10. 07. 2026 10.47
Franci Matoz, ki ima polno na kateri sedi bo ocenjeval koliko da in/ali koliko ne bo dal zaposlenim v javni/državni upravi. In da bo jasno: DA med njimi so lenuhi. Brezdelneži. Ampak večina jih pa krepko dela. Nikoli nagrajeni za delo. Država potrebuje tudi te strukture.
Odgovori
0 0
FrancRode
10. 07. 2026 10.44
RTV zmanjšati zaposlenih. Javnemu sektorju dvigovati plače, gospodarstvu pa davke. Bravo golobnjaki.
Odgovori
+3
5 2
3tmb
10. 07. 2026 10.46
Financirati Novo24, zdaj ko se je Madžarska pipica zaprla.
Odgovori
-3
0 3
grumf
10. 07. 2026 10.42
V vednost.. povprečna bruto plača za mesec april (zadnji uradni podatek) je 2.695,03€
Odgovori
+2
2 0
3tmb
10. 07. 2026 10.41
Super, navadni javni uslužbenec bo imel minimalko medtem ,ko pa se bodo dohtarji kopali v denarju.
Odgovori
+7
7 0
jutri_pa_res
10. 07. 2026 10.40
Plače naj kar porihtajo, vendar je nujno tudi zmanjšati število zaposlenih. Če ne računamo zdravstva in šolstva, kjer je itak pomanjkanje, se je recimo na ministrstvih in UE v mandatu Golobove vlade število fikusov povečalo za 1500 zaposlenih, kar znese ob povprečni plači bruto bruto 3,5 jurje letno 63 milijonov !!!!
Odgovori
+5
7 2
Toxic baguette
10. 07. 2026 10.39
Meni pa še vedno niso dvignili minimalne invalidske 521,00€
Odgovori
+3
4 1
daiči
10. 07. 2026 10.41
kok delovne dobe si pa mogu nardit d mas 520 invalidske
Odgovori
+4
4 0
daiči
10. 07. 2026 10.37
in pol se eni cudjo od kje povprecna slovenska placa 2800e bruto, pa evo vm od kje
Odgovori
+6
6 0
daiči
10. 07. 2026 10.39
se mal pa bomo avstrijo ujel, italijo smo baje ze, no ja doklr drzava ne bankrotera, pol bo sla povprecna nazaj na 1800e bruto
Odgovori
+2
2 0
daiči
10. 07. 2026 10.35
to nemors vrjet, vso drzavo so zagonil(svobodarji).
Odgovori
+5
8 3
dededetox
10. 07. 2026 10.34
Matoz na sliki pa kot da bi se hvalil z Rolexom!
Odgovori
+5
6 1
Sarko Sarko
10. 07. 2026 10.29
zaustavit dvig plač v js, dokler se ne pregleda finančnega stanja golobove vlade.
Odgovori
+6
9 3
3tmb
10. 07. 2026 10.42
Najbolje ukiniti (sarkastično)
Odgovori
+3
3 0
zani10
10. 07. 2026 10.28
Sramota
Odgovori
+5
6 1
enaleteca
10. 07. 2026 10.25
To res ni normalno, vse se krči, sociala, kultura, ... zato da bo več za orožje, privatno zdravstvo, cerkveni kler ... Da ne pišem še o davčnih olajšavah za bogate in plače za politike, javni sektor, ki ga pita gospodarstvo ...
Odgovori
+1
5 4
progresivnidaveknastanovanja
10. 07. 2026 10.24
namesto da bi JU vrnila volilno podkupnino, božičnico, bodo tistim ki imajo nekaj tisočakov plače še zvišali plače.
Odgovori
+4
5 1
Japa Jade
10. 07. 2026 10.23
Victoria13, očitni nisi seznanjena s plačno politiko javne uprave. Enakovreden tehnični kader ( recimo sistemski administrator ) , ki je v javni upravi lahko največ sekretar ( ja taki so v javni upravi nazivi ) ima primerjalno reciva lahko do cca 100 % nižjo plačo kot bi imel v gospodarstvu, sama zahtevnost dela pa je popolnoma enaka. S temi ukrepi se ta nesorazmerja le malo izboljšajo. Konkretno na ministrstvu za kohezijo že nekaj let ne morejo dobiti informatikov, ker je plača absolutna prenizka.
Odgovori
+2
3 1
jutri_pa_res
10. 07. 2026 10.32
100 % manj od česarkoli je 0.
Odgovori
+1
2 1
grumf
10. 07. 2026 10.23
Hehe, eni talal dnar med kovidom, drugi po njem, zdej bomo pa vsi jamrali?
Odgovori
+2
4 2
dober dan
10. 07. 2026 10.19
zasluženo, saj že leta in leta zjutraj vstanejo in grejo v službo
Odgovori
-1
3 4
Japa Jade
10. 07. 2026 10.19
Kako bo zaposleni dobil kako pametno povišico za "kvalitetno" delo, če ima njegov šef plačo višjo za 150 EUR ob tem da je edini mehanizem POD, dodatek za povečan obseg dela. Šircelj bi lahko vedel, da se v javni upravi "odlično" delo ne da nagraditi.
Odgovori
+0
1 1
CorbaMorba
10. 07. 2026 10.19
Uničli kulturo, pa sebi plače povečali. To ste zvolili, evo vam.
Odgovori
-3
4 7
Dragica Cegler
10. 07. 2026 10.17
borjac Vse to JAR si naštel je storila Golobova vlada,Jer Janševa vlada ne more,ker je tisti omnibus zakon na US in dokler ne odloči US vlada ne more nič,kar se tiče financ Zato,levak malo razmisli prej,ko vklopil prste.
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+6
8 2
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