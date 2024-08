Nova košarica: vinjeta za odsek med Škofijami in Koprom ostaja

Nova pobuda in nova košarica Ministrstva za infrastrukturo slovenski Istri. Z izvzemom hitre ceste med Škofijami in Koprom iz vinjetnega sistema ne bo nič. Tega si na Obali želijo predvsem zato, ker se tranzitni promet iz Italije vali po lokalnih cestah, saj številni ne želijo plačati vinjete za pičlih 10 kilometrov vožnje. Ta argument pa ministrstva ni prepričal. Pravijo, da bi to privilegiralo del državljanov. Kje pa sami vidijo rešitve?