Z januarjem carinske novosti in podražitev nekaterih storitev Pošte

"Leto 2021 prinaša vrsto zahtevnih carinskih in davčnih sprememb, povezanih z uvozom pošiljk z blagom na območje EU. Hkrati se v naslednjem letu zaostrujejo pravila pošiljanja pošiljk z blagom pod okriljem Svetovne poštne zveze. S 1. januarjem 2021 tako stopa v veljavo zahteva Svetovne poštne zveze, po kateri sta za vse pošiljke z blagom obvezna elektronski zajem vseh podatkov pred pošiljanjem ali najkasneje ob sprejemu pošiljke v prenos ter izmenjava podatkov med poštnimi operaterji", so zapisali na Pošti Slovenije.

Po novem bodo morale biti vse pošiljke, ki vsebujejo blago in jih bomo poslali izven območja EU, opremljene z obrazcem, ki vsebuje podrobnejši opis vsebine pošiljke. Obrazec eCN23 lahko z vnosom podatkov o pošiljki kreirate sami na tej povezavi. Obrazec lahko natisnete sami ali pa izberete možnost, da vam ga natisnejo na poštnem okencu (za to potrebujete zgolj potrditveno kodo, ki jo pridobite skupaj z obrazcem).

Zato se spreminjajo tudi cene, in sicer so bistvene spremembe vezane na vsebino pošiljk. Pisemske storitve bodo po novem razdeljene na dve skupini, in sicer na pošiljke, ki vsebujejo dokumente in korespondenco, ter na pošiljke, ki vsebujejo blago.

Blago bodo lahko uporabniki kljub temu še vedno pošiljali v paketnih pošiljkah, pošiljkah Hitre pošte ter poslovnem vrednostnem pismu.

Mednarodno pismo do 50 gramov, ki ga želimo poslati prednostno, trenutno stane 2,37 evra, s 1. januarjem 2021 pa bo pismo, ki vsebuje kar koli, kar ni papir, in ima do 250 gramov, postalo t. i. blagovno pismo brez sledenja. Za pošiljanje v države EU bomo tako odšteli 4,27 evra, za pošiljanje v ZDA pa na primer 5,31 evra (brez DDV).