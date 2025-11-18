'Z januarjem lahko pričakujejo od 200 do 800 evrov nižje položnice'

S 1. decembrom Slovenija vstopa v najobširnejšo fazo dolgotrajne oskrbe s pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji. Okoli 20.000 trenutnih oskrbovancev v domovih za starejše bo tako iz zakona o socialnem varstvu prevedenih v nov sistem dolgotrajne oskrbe v instituciji, kar bo po besedah ministra za solidarno prihodnost Maljevca zagotovilo nižje zneske na položnicah in s tem tudi razbremenitev tako za stanovalke in stanovalce kot tudi za njihove družine.

"Z januarjem lahko pričakujejo nižje položnice. Po ocenah naj bi bile položnice v povprečju nižje med 200 in 800 evri," je dejal Maljevac.

Izmed 104 domov starejših je do danes končne ocene cen oddalo že sto domov, s štirimi urejajo še zadnje podrobnosti. "Nobena izmed stotih cen ne presega postavljene kapice, torej minimalne zagotovljene pokojnine, ki je ta trenutek 781,94 evra za dvoposteljno sobo s souporabo kopalnice. To velja tako za javne domove kot tudi za koncesionarje," je dejal. Dodal je tudi, da so nekatere končne cene celo nižje od informativnih, predstavljenih pred mesecem dni.

Takrat so predstavili tudi kalkulator z informativnimi cenami, ki je bil v tem času najpogosteje prenesena datoteka z vladnega spletišča, do konca prejšnjega tedna so ga uporabniki prenesli 18.982-krat.

V zvezi s tem so dobili največ vprašanj v tem obdobju tudi na klicnem centru 114. Vodja centra Matjaž Florjanc Lukan je tako dejal, da so v mesecih, odkar odgovarjajo na vprašanja za dolgotrajno oskrbo, prejeli že 7300 klicev, od objave kalkulatorja pa je ljudi večinoma zanimalo, ali bodo imeli znižane položnice in koliko bodo te položnice nižje v vsakem posameznem domu. "V 99 odstotkih vseh klicev je bilo jasno, da bodo položnice nižje, pri nekaterih celo znatno nižje, z več kot 500 evrov prihranka mesečno," je dejal.