Slovenija

'Z januarjem lahko pričakujejo od 200 do 800 evrov nižje položnice'

Ljubljana, 18. 11. 2025 13.32 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
24

Na posvetu pri premierju Robertu Golobu so govorili o prevedbi stanovalcev domov za starejše v sistem dolgotrajne oskrbe. Kot je zatrdil minister Simon Maljevac, je velika večina že podala soglasje za prevedbo, poziva pa še k podpisu osebnih načrtov. S prehodom v ta sistem bodo cene v povprečju nižje za od 200 do 800 evrov, je dodal.

Dolgotrajna oskrba
Dolgotrajna oskrba FOTO: Shutterstock

S 1. decembrom Slovenija vstopa v najobširnejšo fazo dolgotrajne oskrbe s pravico do dolgotrajne oskrbe v instituciji. Okoli 20.000 trenutnih oskrbovancev v domovih za starejše bo tako iz zakona o socialnem varstvu prevedenih v nov sistem dolgotrajne oskrbe v instituciji, kar bo po besedah ministra za solidarno prihodnost Maljevca zagotovilo nižje zneske na položnicah in s tem tudi razbremenitev tako za stanovalke in stanovalce kot tudi za njihove družine.

"Z januarjem lahko pričakujejo nižje položnice. Po ocenah naj bi bile položnice v povprečju nižje med 200 in 800 evri," je dejal Maljevac.

Izmed 104 domov starejših je do danes končne ocene cen oddalo že sto domov, s štirimi urejajo še zadnje podrobnosti. "Nobena izmed stotih cen ne presega postavljene kapice, torej minimalne zagotovljene pokojnine, ki je ta trenutek 781,94 evra za dvoposteljno sobo s souporabo kopalnice. To velja tako za javne domove kot tudi za koncesionarje," je dejal. Dodal je tudi, da so nekatere končne cene celo nižje od informativnih, predstavljenih pred mesecem dni.

Takrat so predstavili tudi kalkulator z informativnimi cenami, ki je bil v tem času najpogosteje prenesena datoteka z vladnega spletišča, do konca prejšnjega tedna so ga uporabniki prenesli 18.982-krat.

V zvezi s tem so dobili največ vprašanj v tem obdobju tudi na klicnem centru 114. Vodja centra Matjaž Florjanc Lukan je tako dejal, da so v mesecih, odkar odgovarjajo na vprašanja za dolgotrajno oskrbo, prejeli že 7300 klicev, od objave kalkulatorja pa je ljudi večinoma zanimalo, ali bodo imeli znižane položnice in koliko bodo te položnice nižje v vsakem posameznem domu. "V 99 odstotkih vseh klicev je bilo jasno, da bodo položnice nižje, pri nekaterih celo znatno nižje, z več kot 500 evrov prihranka mesečno," je dejal.

Maljevac o govoricah, da bodo ljudje po prevedbi v sistem dolgotrajne oskrbe razlaščeni: To je absurdno

V zadnjih dneh pa so v klicnem centru prejeli največ vprašanj predvsem na temo, kaj storiti s čakalno vrsto v domu za starejše oziroma ali morajo ljudje tudi vlogo za dolgotrajno oskrbo oddati na zalogo.

Oba z Maljevcem sta to zanikala in opozorila, da sistem dolgotrajne oskrbe ni sistem na zalogo. Vlogo za vse pravice naj torej uporabniki oddajo šele, ko jo potrebujejo, ko prejmejo odločbo, pa jo morajo uresničiti v treh mesecih. Še posebej pa naj ljudje "tega nikar ne počnejo sedaj, ker s tem zabijejo delo centrov za socialno delo in v bistvu stopijo v vrsto s tistimi, ki v resnici potrebujejo dolgotrajno oskrbo", je dodal Lukan.

Prav tako je v zadnjih dneh aktualna informacija, ki se je razširila po družbenih omrežjih, češ da naj bi bili ljudje s prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe razlaščeni oziroma bodo svojci morali vračati sredstva za dolgotrajno oskrbo po njihovi smrti. "To je navedba, ki je povsem neresnična, dejansko lahko rečem, da je tudi absurdna. Storitve dolgotrajne oskrbe so financirane iz blagajne za dolgotrajno oskrbo in vanjo vsi prispevamo mesečni znesek," je opozoril Maljevac.

Minister je sicer pozval tiste stanovalce domov, ki še niso oddali soglasja za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe, naj to storijo čim prej. Ne pomeni pa sam podpis soglasja že prevedbe. Za to je treba podpisati osebni načrt, zato naj čim prej pristopijo tudi k podpisu tega.

položnice dso dolgotrajna oskrba simon maljevac domovi za starejše
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdr
18. 11. 2025 14.24
+1
Spet bonbončki Goluba. Ne boš dobil volitve. Ubogi revni starčki. Ubogi.
ODGOVORI
1 0
kr nekdo
18. 11. 2025 14.23
dajmo sobe v domu na licitacijo. Dam polno ceno sam eno postlo zrihtajte. To je žalostno k ni postelj.
ODGOVORI
0 0
Alfi2
18. 11. 2025 14.22
+2
Kot skrbnik sem pred 9 leti doplaceval 580€, lani pa 920. Napovedujem da bodo poloznice cenejse za 7€.bonboncke je potrebno do konca raztalati
ODGOVORI
2 0
proofreader
18. 11. 2025 14.17
+4
Vsi imamo za 2% nižje neto plače. To pa pozabi povedati.
ODGOVORI
4 0
kr nekdo
18. 11. 2025 14.22
+2
kdor ima popoldanski sp pa še dodatnih 2%
ODGOVORI
2 0
TheFirstCasualtyOfWarisTruth
18. 11. 2025 14.16
+3
Po vseh teh destletjih in plačil za pokojnino se danes niti nebi smeli pogovarjati o pocenitvah... Če smo dajali v državno blagajno 63 let dela potem nam pripada dom brez kakih doplačil itd... Pokvarjenci.. in tako je vedno, ko nam vladajo Kučanovi nastavljenci.. Zlovenija...
ODGOVORI
3 0
Martinović
18. 11. 2025 14.15
+4
To je zdaj že prav aborno sprenevedanje demagoga Goloba, po eni strani naklada, da se bodo položnice znižale, po drugo strani pa so na ZZZS jasno povedali, da bo v sistemu dolgotrajne oskrbe zmankalo denarja takoj ko bo vzpostavljen, najkasneje sredi leta 2026. To pomeni, da bo potrebno vse manjkjoče do bruto zneskov, ki izhajajo iz teh 200 do 800 € nižjih položnic, pokriti s povečanjem prispevka za dolgotrajno oskrbo. Golob ne dela nič drugega, kot razporeja iz enega žepa v drugega, seveda z zamikom nastajanja luknje, da bi bili vsaj do volitev vsi zadovoljni. Ampak BDP pa seveda pada, torej se povečujemo davčna bremena in zadolženost.
ODGOVORI
4 0
Verus
18. 11. 2025 14.13
+2
Poznavajoč Slovenijo in realno življenje v primerjavi s statistiko - 2 starostnika (verjetno precej povezana) bosta imela 800 eur cenejšo položnico, velika večina bo imela 70 eur cenejšo položnico (recimo 99%) in enih par bo imeli okoli 300 eur cenejšo. Teh par se bo intervjuiralo po medijih. Ah, Slovenija
ODGOVORI
3 1
Verus
18. 11. 2025 14.14
+2
Pazite, kaj sem napovedal! Danes dobim minuse, a TOČNO TAKO BO, kot sem napisal.
ODGOVORI
2 0
veneti
18. 11. 2025 14.13
+0
Ti najeti od spodaj, ki delajo po domovih bi morali plačati da lahko delajo tam banda nekulturna. Oz narod nekulturen.
ODGOVORI
1 1
JOSEPH HAYDN
18. 11. 2025 14.09
+4
Same bučke o solidarnosti, medtem ko se uvaja evtanazija in sončni kralj nepokretne ljudi imenuje 'smola'. Krasna nora Slovenija
ODGOVORI
7 3
Pajo_36
18. 11. 2025 14.09
-2
ja ok, po vseh telih izračunih je dejstvo, da je boljši kot prejšnji sistem. Vlada je nekaj naredila, namenila več denarja po glavi domovom, da niso tako v minusu in hkrati, v kolikor imaš penziona 1000 evrov, ti ostane ene 250 evrov, na oko. Seveda je logično, da se ukine pomoč pri postrežbi, ki je bila do sedaj minimalna okoli 150 evrov. Ok, ampak nekaj me zanima, kaj če svojec NI delal 40 let, ali je bil pri tem ogoljufan, vsi vemo, kako se je delalo v letih 1991-2000 vsaj, v naši vele samostojni sLoveniji, in imaš penziona, karikiram 500 evrov? Kdo doplača do 750, kar je strošek doma? To me zanima...
ODGOVORI
1 3
kr nekdo
18. 11. 2025 14.24
občina v kolikor ne skrbijo svojci
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
18. 11. 2025 14.08
+2
...v letu 2026...tam nekje aprila,maja pa bodo slobodani & že vplačan denar za te namene vračali vsem plačnikom s 100% obrestmi.....:-)
ODGOVORI
4 2
kr nekdo
18. 11. 2025 14.08
+4
rade volje dam polno ceno doma samo, da dabimo dom. Kje kaj sprejemajo? Tašča čaka že 4 leta. sestra od tašče 6 let. V glavnem to bodo koristil samo tisti, ki so dobili dom. Vemo pa da dom skoraj nemogoče dobiš.
ODGOVORI
4 0
Zelena travica
18. 11. 2025 14.21
Dobiš, mi smo takoj edin pač ne bliz.
ODGOVORI
0 0
mmickica
18. 11. 2025 14.05
+5
Spet zavakajoc clanek. Osebam v enoposteljnih sobsh s svojo kopalnico se ne bo znizalo vec kot za 15€. Teh pa je vedno vec v zadnjem casu.
ODGOVORI
6 1
METKA102
18. 11. 2025 14.18
Imeti svojo sobo in svojo kopalnico. To je skoraj tsko kot doma ali se bolje.
ODGOVORI
0 0
Zelena travica
18. 11. 2025 14.22
Na dan ja.
ODGOVORI
0 0
Zelena travica
18. 11. 2025 14.22
Kalkulator pravi da se bo znižalo tud tem.
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
18. 11. 2025 14.04
+2
jaa tisti ki imajo 1000€ place bodo dali 200 manj..tisti z 5000 place pa 800 manj...
ODGOVORI
3 1
simc167
18. 11. 2025 14.03
-5
Bravo vlada, še en mandat! Sektaši na strehe!
ODGOVORI
2 7
Arzen
18. 11. 2025 14.01
+5
EU JE NAPOVEDALA DA BO POTREBNO ZA VOJSKOVANJE UKRAINE V LETU 2026 ZAGOTOVITI 800MILJARD EUR!!! MI PA ZBIRAMO ZAMAŠKE IN POŠILJAMO SMSE ZA ZDRAVLJENJE 5TIH OTROK V LETU 2026 V VREDNOSTI 5 MIL!!! SRAMOTA V KAKŠNI DRŽAVI ŽIVIMO IN KDO NAS VODI!!! UVAJAJO ANASTEZIJO IN PRAVICO DO SPLAVA NAMESTO DA BI UREDILI DOMOVE ZA OSTARELE IN VRTCE!!! DELALI BOMO KMALU DO 70 LETA KO PA NE BOŠ MOGEL VEČ TE BODO USPAVALI!
ODGOVORI
9 4
ivanović
18. 11. 2025 14.00
-2
Čestitke ljubimec Simon. Zgleda bi Morali v SLO narediti volitve vsake 2 let, zato da bi vlada potem dajala več ugodnosti, ne glede na pol stranke
ODGOVORI
1 3
