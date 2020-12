Prihodnje leto višja pomoč ob rojstvu otroka in starševski dodatek

Starševski dodatek se bo povečal iz 258,09 evrov na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, to je 402,18 evrov in ga bodo lahko prejemali eno leto starši, ki niso zavarovani za starševsko varstvo (npr. študentke/je, nezaposleni).

Pomoč ob rojstvu otroka se bo tako zvišala iz 286,72 evrov na 350 evrov. Pravico do pomoči imata mati ali oče, ki stalno ali začasno prebivata v Republiki Sloveniji in dejansko živita v Republiki Sloveniji.

Pri najnižjem izplačilu materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila se bo osnova za manjkajoče mesece pri izračunu nadomestila in začetna osnova za nadomestilo brez dopusta, dvignila na enako višino, kot je osnovni znesek minimalnega dohodka v bruto znesku, to je 543,29 evrov bruto oziroma 402,18 evrov neto. Do 31. decembra 2020 znaša najnižje izplačilo nadomestila 331 evrov bruto.

Upravičencem do krajšega delovnega časa pa bo država po 1. januarju 2021 zagotavljala do polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih 12 plač (enak izračun kot za materinsko nadomestilo), vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. Do sedaj je bilo zagotovljeno plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače do polne delovne obveznosti.