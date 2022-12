Z januarjem se bodo podražile cigarete

Za drug tobak za kajenje se bo trošarina 1. januarja zvišala na 51 evrov, 1. maja na 54 evrov in 1. novembra na 56 evrov za kilogram.

Za cigare in cigarilose se bo trošarina 1. januarja zvišala na najmanj 51 evrov za 1000 kosov, stopnja proporcionalne trošarine pa se bo dvignila na 6,4 odstotka drobnoprodajne cene. S 1. majem bo sledilo zvišanje na najmanj 54 evrov in 1. novembra na najmanj 56 evrov na 1000 kosov.

Za tobak za segrevanje se bo trošarina 1. januarja zvišala s 105 na 110 evrov, 1. maja na 116 evrov in 1. novembra na 122 evrov za kilogram tobaka v polnilu. Za elektronske cigarete bo trošarina za polnila, ki vsebujejo nikotin, od 1. januarja pri 0,19 evra, od 1. maja pri 0,21 evra in od 1. novembra pri 0,22 evra za en mililiter. Trošarina za polnila brez nikotina pa bo od 1. januarja pri 0,9 evra, od 1. maja pri 0,10 evra in od 1. novembra pri 0,11 evra za en mililiter.

Ocena skupnega finančnega učinka povišanja trošarine na vse tobačne izdelke, ob upoštevanju, da bodo višji zneski trošarin nadomestili izpad količin zaradi višjih cen, je po izračunih finančnega ministrstva 46 milijonov evrov na letni ravni. Po oceni se bodo prihodki iz tega naslova v letu 2023 zvišali za 25 milijonov evrov in nato v letu 2024 še za dodatnih 21 milijonov evrov.

Letos so se te trošarine že zvišale 1. aprila, posledično se je večina cigaret podražila za 10 centov. Pred tem so se trošarine za cigarete v letu 2021 zvišale 1. novembra in v letu 2020 1. oktobra.