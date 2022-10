Z jesenjo v zdravstvu spet otežena dostopnost osebnih zdravnikov in daljše čakalne dobe

V jeseni postanejo že znane težave slovenskega javnega zdravstva, kot so predolge čakalne vrste, spet bolj aktualne. Ko posameznik (pravočasno) ne dobi točnih informacij glede tega, kako dolgo bo čakal na pregled ali pa je predvideno čakanje predolgo, to predstavlja dodaten stres v času, ko bi se morali posvetiti čim bolj hitremu zdravljenju oziroma ozdravitvi. Vedno bolj iskano rešitev slednjega predstavljajo kakovostna dodatna zdravstvena zavarovanja , možen je celo dostop do specialističnih zdravstvenih storitev brez pregleda in napotnice osebnega zdravnika.

Vedno večje potrebe zavarovanih oseb na eni strani in pomanjkanje kadra na drugi ostajajo nerešena sistemska vprašanja, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije skuša reševati tudi z zagotovitvijo finančnih sredstev za 23 dodatnih timov ambulant družinske medicine, kar pa je še vedno premalo, da bi se vsem zagotovilo osnovno zdravstveno varstvo. Izvajalcem kljub temu še vedno ne uspe zagotoviti dovolj kadra za boljšo dostopnost do primarnega zdravstva.

Najmanj, kar si želimo, ko se poškodujemo ali zbolimo, je iskanje zdravnika, ki bi nas čim hitreje pregledal in nas napotil na nadaljnje preiskave ali zdravljenje. Vsak dan, ki ga porabimo za iskanje zdravnika ali čakanje na napotnico, je izgubljen dan, ki bi bil lahko namenjen zdravljenju. Poleg tega, da nas skrbi za zdravje in bi radi čim prej okrevali, se moramo ubadati še s tem, kako sploh priti do pregleda na primarni ravni, kar gotovo ne vpliva dobro ne na naše splošno počutje ne na potek bolezni.

Podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) namreč kažejo, da narašča število zavarovanih oseb, ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje in imajo pravico do izbire osebnega zdravnika, dejansko pa nimajo opredeljenega izbranega osebnega zdravnika. Posledično se je dostopnost do zdravstvenih storitev na primarni ravni v prvi polovici leta 2022 znižala za 33,6 odstotka.

Prva skrb, ko pride do bolezni, poškodbe ali poslabšanja zdravja, je ob v trenutnem pomanjkanju osebnih zdravnikov, kako bom sploh prišel do pregleda. Po podatkih ZZZS je kar 6,2 zavarovane osebe brez osebnega zdravnika.

Izdatki za nadomestila za začasno zadržanost od dela, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, so lani znašali kar 497,7 milijona evrov. Letos je šlo iz zdravstvene blagajne do 31. maja za bolniške dopuste že 291,9 milijona evrov "in bi lahko presegli celo 700 milijonov evrov", ugotavljajo na ZZZS.

Na večino storitev čakamo dlje, kot je dopustno

Prav predolge čakalne dobe so velika težava slovenskega zdravstva. V Sloveniji je pri 72 odstotkih storitev čakanje na termin obravnave daljše od dopustne meje.

Za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev in skrajšanje čakalnih dob v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti so v letu 2021 uvedli številne spodbude, ki pa niso dale rezultatov. Prav tako so na ministrstvu za zdravje pripravili akcijski načrt za skrajševanje čakalnih dob in izboljšanje izmenjave podatkov v sistemu eNaročanje, ki bo osnova za vodenje čakalnih seznamov in skrajševanje čakalnih dob. Med drugim je avgusta direktoratu za digitalizacijo v zdravstvu ob pregledu čakalnih vrst uspelo čakalne sezname skrajšati za 23 tisoč bolnikov, decembra pa bodo začeli pripravo nadaljnje strategije za skrajševanje čakalnih dob.

