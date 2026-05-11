Slovenija

Od jugozahoda nas bodo zajele nevihte, ki lahko prinesejo sodro in drobno točo

Ljubljana, 11. 05. 2026 08.27 pred 51 minutami 2 min branja 1

Avtor:
U.Z.
Toča

Od jugozahoda bodo državo zajele plohe in nevihte, ki se bodo širile proti vzhodu in zajele večji del Slovenije. Spremljali jih bodo krajevno močnejši nalivi in sunki vetra, na manjših območjih se lahko po napovedih vremenoslovcev pojavita celo sodra in drobna toča. Obdobje nadpovprečno toplega vremena se končuje, v torek nas bo namreč prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Občutno se bo ohladilo, meja sneženja bi se na jugu države lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine.

Danes bo v zahodnih in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). Sredi dneva in popoldne se bodo plohe širile proti vzhodu, kjer bo še nekaj sončnih obdobij. Jugozahodnik se bo okrepil. 

Kot so zapisali na portalu Meteoinfo, se glavnina nevihtnega dogajanja pričakuje popoldne, zvečer in v noči na torek, ko se bodo ob jugozahodniku krajevne nevihte širile tudi nad vzhodno polovico države. "Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo lahko lokalno padla večja količina dežja. Izključeni nista niti sodra in manjša toča."

Zvečer bo jugozahodnik postopno ponehal, ozračje se bo nekoliko umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju okoli 13 stopinj Celzija.

Prihod hladne fronte

Jutri čez dan pa nas bo od severa preplavil občutno hladnejši zrak. Padavine, sprva kot plohe in nevihte, se bodo od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja.

Občutno se bo ohladilo. "Med 12. in 15. uro, ko se bo fronta pomikala proti jugovzhodu, bodo termometri v večjem delu Slovenije pokazali le med 4 in 8 stopinj Celzija. Tudi ponekod na Primorskem bi se lahko ob padavinah prehodno ohladilo pod 10 stopinj Celzija," opozarjajo na Meteoinfo. 

Za krajši čas bo zapihal tudi močan severni veter, ki bi lahko povzročil lokalne vetrolome. Precej se bo spustila tudi meja sneženja – na jugu države morda celo pod 800 metrov nadmorske višine.

V sredo bo nato delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo dokaj sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine.

Anion6anion
11. 05. 2026 09.21
Lahko pa prinese tudi rosenje, kaplje dežja pa lahko je malo megle in lahko malo sonca.. To zna vsak napovedati
