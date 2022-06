Z julijem ugodnejša davčna obravnava povračila stroškov prevoza na delo

Vlada je izdala spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Gre za enega od ukrepov, s katerimi država blaži draginjo na področju pogonskih goriv. Višino zneska, do katerega se povračilo stroškov prevoza ne všteva v davčno osnovo, je tako prilagodila pričakovanemu trendu rasti cen goriva.

Sprememba uredbe po prepričanju ministrstva za finance predstavlja nujen, komplementaren in začasen ukrep v povezavi z nedavno ponovno vzpostavitvijo reguliranja cen pogonskih goriv zunaj avtocestnega križa. Zaostrene razmere na trgu pogonskih goriv namreč po njihovih navedbah narekujejo urgentnost ukrepanja tudi na področju davčne obravnave povračila stroškov prevoza na delo, saj se vsaj v kratkoročnem obdobju nakazujeta tako okrepljena nihajnost kot nadaljnja rast cen.

Spremembe se bodo začele uporabljati za povračila stroškov prevoza na delo in z dela oziroma za povračila stroškov prevoza na službenem potovanju za mesec julij, so sporočili z vlade.

Rešitev je začasne narave zaradi urgentnosti, nejasnosti glede prihodnjih gibanj in trenutno še nedelujočega Ekonomsko-socialnega sveta. Trajnejše rešitve za to področje, ki so zaradi rasti cen v zadnjih letih že nekaj časa želja sindikalne strani, naj bi, kot pravijo na ministrstvu, iskali v dialogu s socialnimi partnerji.