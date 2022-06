Z julijem v obtok spominski kovanec ob 35. obletnici programa Erasmus

Osrednji motiv tega kovanca je lik Desideriusa Erasmusa in povezave med točkami pod zvezdami na obodu kovanca, ki predstavljajo izmenjavo idej med evropskimi študenti in državami. Avtor likovne rešitve kovancev je Joaquin Jimenez iz francoske kovnice Monnaie de Paris.

Novi spominski kovanci bodo v prosti prodaji na običajnih prodajnih mestih, to je pri blagajniškem okencu Banke Slovenije, v izbranih poslovalnicah Deželne banke Slovenije in družbi Moro & Kunst. Za tiste, ki so te kovance naročili, bodo rezervirane količine na voljo za prevzem od 1. do 14. julija.

Spominski kovanci so zakonito plačilno sredstvo v vseh državah evrskega območja po njihovi nominalni vrednosti, so spomnili. Letos so marca izdali spominski kovanec ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in zbirateljske kovance ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame.