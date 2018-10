Z jutrišnjo ohladitvijo se nadpovprečno toplo vreme poslavlja

V noči na nedeljo bo Slovenijo dosegel občutno hladnejši zrak. S tem se bo končal niz nadpovprečno toplih dni, ki nas spremlja že od šestega oktobra. Meja sneženja se bo spustila do 1300 metrov nadmorske višine, a ker bo količina padavin majhna, prav veliko snega ne bo padlo nikjer. Ponedeljek bo še delno oblačen in hladen, nato pa nas spet čaka več sonca in nekoliko višje temperature.

Anticiklon, ki nas je včeraj oskrboval s sončnim vremenom, se svojim središčem pomika nad severni Atlantik, po njegovem vzhodnem robu pa se spušča občutno hladnejši zrak, ki bo naše kraje dosegel danes zvečer. Temperature bodo padle za okoli 5 stopinj Celzija, kar pomeni, da je ob morebitnih jasnih nočeh v prihodnjem tednu ponekod mogoča tudi slana. Nedelja bo oblačna in razmeroma hladna. FOTO: iStock Pred tem bo današnja sobota še sončna in topla, le po nekaterih nižinah se bo dopoldne še zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo sončno, proti večeru pa bomo že čutili vpliv spremembe vremena. Oblačnost se bo predvsem na severovzhodu države že povečala, v Pomurju bo zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Ponoči se bo v večjem delu države pooblačilo. Manj strnjene oblačnosti bo na zahodu države. V vzhodni Sloveniji se bodo v drugi polovici noči začele pojavljati manjše krajevne padavine, ki se bodo do jutra razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Ob dotoku hladnega zraka bo predvsem na Štajerskem in v Pomurju zapihal okrepljen severovzhodni veter. Nedelja hladna in vetrovna Jutri dopoldne bo še oblačno s kakšno kapljo dežja, sredi dneva pa se bo oblačnost trgala. Kljub temu bodo tudi popoldne v hladnem zraku še možne posamezne plohe, nad okoli 1300 metrov snežne. Pihal bo hladen severovzhodni veter, ki bo najizrazitejši na Štajerskem in v Pomurju. Na Primorskem se bo popoldne nekoliko okrepila burja. Najvišje dnevne temperature se bodo v večjem delu države gibale od 10 do 14 stopinj Celzija, na Primorskem bo okoli 18 stopinj Celzija. Nov teden prinaša več sonca in ponovno višje temperature V ponedeljek bo na Primorskem sončno z zmerno burjo, drugod po državi pa bo predvsem dopoldne še oblačno, a večinoma suho. Popoldne se bo postopno delno zjasnilo, najkasneje na vzhodu države, kjer bo marsikje ostalo oblačno še do večera. Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV Torek in sreda nam prinašata več sonca in nekoliko višje dnevne temperature, ki bodo večinoma presegle 15 stopinj Celzija. Od četrtka naprej je razvoj vremena še precej negotov. Najverjetneje nas bo v četrtek ob severozahodnih višinskih vetrovih oplazila nova hladna fronta, ki pa prav veliko padavin ne bo prinesla. Še ena hladna fronta je možna ob koncu tedna, ko bi se lahko tudi občutneje ohladilo.