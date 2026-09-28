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Z LEPAS L8 smo raziskovali Slovenijo – in to so naši prvi vtisi

Ljubljana, 28. 09. 2026 11.28 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
LEPAS L8

Eleganten, tehnološko napreden in presenetljivo premijski. LEPAS L8 smo zapeljali na slovenske ceste in preverili, kako se novi SUV obnese zunaj razstavnih salonov – med mestnimi ulicami, na avtocesti in na cestah, kjer pridejo do izraza udobje, prostor in občutek za detajle. Prvi vtis? LEPAS na evropski trg ne prihaja tiho.

Nekateri avtomobili potrebujejo čas, da jih opaziš, drugi pa svojo zgodbo povedo že ob prvem pogledu. LEPAS L8 sodi med slednje. Njegova silhueta deluje skladno in samozavestno, oblikovanje pa je moderno, elegantno in brez nepotrebnega pretiravanja.

Prav to smo želeli preveriti tudi sami. Ne le, kako L8 deluje na fotografijah ali pod lučmi predstavitvenega prostora, temveč kakšen vtis naredi tam, kjer bo dejansko preživel največ časa – na cesti.

Z njim smo se zato odpravili raziskovat Slovenijo.

In že po prvih kilometrih je bilo jasno, da LEPAS L8 želi ponuditi nekaj več kot zgolj še en SUV.

PREMIJSKI VTIS SE ZAČNE ŽE PREDEN ODPREREŠ VRATA

LEPAS L8 na prvi pogled deluje izjemno skladno, predvsem pa ga odlikuje sodoben in prečiščen dizajn. Z dolžino približno 4,68 metra sodi med srednje velike družinske SUV-je, zaradi dolgih linij in premišljenih proporcev pa na cesti deluje samozavestno, ne da bi bil vizualno agresiven.

Premijski vtis se začne že pri zunanjosti. Ozki LED-žarometi, izrazit sprednji del, skrbno oblikovani detajli, matiran zaključek karoserije in velika 20-palčna platišča so elementi, ki jih je težko spregledati. Prav platišča in svetlobni podpis poskrbijo, da L8 tudi med vožnjo hitro pritegne pogled.

Toda pri LEPAS L8 zunanji videz ni vrhunec zgodbe.

Pravi preskok se zgodi, ko odpreš vrata.

Notranjost namreč nadaljuje tam, kjer je zunanjost začela. Občutek je čist, sodoben in tehnološko premišljen, predvsem pa presenetljivo blizu tistemu, česar smo vajeni pri avtomobilih premijskega segmenta.

Voznikov prostor je prečiščen, pred voznikom je 10,25-palčni digitalni zaslon, osrednji del armaturne plošče pa zaznamuje velik 13,2-palčni pokončni zaslon na dotik. Sistem deluje hitro, zaslon je oster in odziven, podprta pa sta tudi Apple CarPlay in Android Auto.

Posebnost je tudi volanski obroč z obvolanskimi upravljali, zaradi česar je sredinska konzola ostala vizualno izjemno čista.

SEDEŽI, V KATERIH BI ZLAHKA OSTALI ŠE NEKAJ KILOMETROV

Če zunanjost ustvari prvi vtis, je udobje tisto, zaradi česar se L8 hitro prikupi tudi na daljši poti.

Posebno mesto imajo sedeži, ki poleg električnega nastavljanja ponujajo ogrevanje, hlajenje in masažno funkcijo. In prav masaža je eden tistih dodatkov, za katerega si najprej rečeš, da ga verjetno ne potrebuješ – dokler ga ne vključiš po daljšem dnevu za volanom.

Občutek prostornosti dodatno poudari veliko panoramsko steklo, panoramska streha pa ima tudi električno senčilo oziroma rolo. Na zadnjih sedežih je prostora res veliko; tudi visoki potniki imajo dovolj prostora tako za noge kot za glavo, kar je ena od lastnosti, ki jo pri L8 izpostavljajo tudi prvi evropski testi.

Praktičnost ni ostala v ozadju. Prtljažnik ponuja približno 507 litrov, ob zloženih zadnjih sedežih pa se prostornina poveča na več kot 1.300 litrov. Pod dnom je še dodaten prostor, kamor je mogoče pospraviti denimo polnilni kabel.

Majhni detajli pa so pogosto tisti, ki avtomobil naredijo prijeten za vsak dan.

Eden takšnih je 50-vatno brezžično polnjenje mobilnega telefona. Kdor redno uporablja navigacijo, glasbo in telefon ves dan, bo razumel, zakaj je hitro brezžično polnjenje precej več kot samo zanimiva številka na seznamu opreme.

NA CESTI ŽELI BITI PREDVSEM UDOBEN

LEPAS L8 uporablja priključnohibridni pogonski sklop oziroma Super Hybrid System, ki združuje 1,5-litrski bencinski motor, elektromotor in baterijo s kapaciteto približno 18 kWh. Evropske specifikacije navajajo več kot 90 kilometrov električnega dosega in skupni doseg prek 1.000 kilometrov, če sta baterija in rezervoar polna.

A številke pri prvi vožnji niso tisto, kar najbolj ostane v spominu.

Bolj pomemben je način, kako avtomobil vozi.

Ker velik del dela opravlja elektromotor, je speljevanje tiho in gladko, pri običajni vožnji pa L8 pogosto daje občutek električnega avtomobila. Tudi ko se vključi bencinski motor, ostaja pogonski sklop umirjen in dovolj tih, da ne zmoti premijskega značaja kabine. Podoben občutek uglajenega, skoraj električnega delovanja so izpostavili tudi prvi neodvisni evropski preizkusi.

Na naših cestah se mu zato bolj kot športna vožnja poda sproščeno potovanje.

To je avtomobil, v katerem si zlahka predstavljaš jutranjo vožnjo skozi mesto, dolg avtocestni odsek, vikend pobeg ali nekaj ur raziskovanja slovenskih cest.

Pri parkiranju in manevriranju pa pomaga sistem kamer, pri evropskih izvedenkah tudi 540-stopinjski prikaz okolice vozila, kar je pri avtomobilu teh mer zelo dobrodošlo.

NOVA DEFINICIJA ELEGANTNE MOBILNOSTI?

LEPAS se kot nova avtomobilska znamka ne želi predstavljati zgolj skozi tehnologijo. Njena ideja je povezati eleganco, življenjski slog, sodobne tehnologije in mobilnost, L8 pa je prvi model, ki mora to obljubo prenesti na cesto.

Po prvih kilometrih po Sloveniji razumemo, kaj želi znamka povedati.

L8 ne poskuša pritegniti pozornosti z enim samim ekstremnim elementom. Namesto tega združuje oblikovanje, udobje, velikodušen prostor in veliko količino tehnologije v paket, ki želi delovati celovito.

Najprej opaziš obliko. Nato notranjost. Potem sedeže, panoramsko streho, velike zaslone in številne majhne podrobnosti. Čez nekaj časa pa ugotoviš, da je največji adut prav občutek, da je bilo veliko pozornosti namenjene temu, kako se bodo potniki v avtomobilu počutili.

In morda je prav to najboljši povzetek našega prvega druženja z LEPAS L8.

Na slovenske ceste prihaja nov obraz.

Toda po prvih kilometrih deluje, kot da se je tukaj znašel precej domače.


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