Z letalom pod solkanskim mostom v čast 120. obletnici proge

Bohinjska železniška proga, ena najbolj turistično atraktivnih in tehnično zahtevnih pri nas, letos praznuje 120 let. Obletnice so se ta konec tedna spomnili z različnimi dogodki, vrhunec pa je bil podlet akrobatskega pilota Benjamina Ličerja pod solkanskim mostom z največjim kamnitim obokom na svetu. Znamenito 145-kilometrsko progo so slavnostno odprli leta 1906 in je bila velik inženirski podvig. Z izjemo Bohinjskega predora so jo zgradili v manj kot treh letih, v svoji prvotni obliki pa bolj ali manj ostaja še danes. Vožnja po njej postaja iz leta v leto bolj priljubljena med turisti, kar pa prinaša tudi številne izzive.