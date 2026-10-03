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Z letalom pod solkanskim mostom v čast 120. obletnici proge

Bohinj, 03. 10. 2026 20.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Z letalom pod solkanskim mostom

Bohinjska železniška proga, ena najbolj turistično atraktivnih in tehnično zahtevnih pri nas, letos praznuje 120 let. Obletnice so se ta konec tedna spomnili z različnimi dogodki, vrhunec pa je bil podlet akrobatskega pilota Benjamina Ličerja pod solkanskim mostom z največjim kamnitim obokom na svetu. Znamenito 145-kilometrsko progo so slavnostno odprli leta 1906 in je bila velik inženirski podvig. Z izjemo Bohinjskega predora so jo zgradili v manj kot treh letih, v svoji prvotni obliki pa bolj ali manj ostaja še danes. Vožnja po njej postaja iz leta v leto bolj priljubljena med turisti, kar pa prinaša tudi številne izzive.

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