Z letaloma za gašenje bosta to sezono letela španska pilota

Novi namenski letali za gašenje na Brniku čakata na prvi polet. V glavni požarni poletni sezoni pa bodo najverjetneje vsaj eno letalo premaknili na letališče v Divačo."Če bo vse po sreči, je naš cilj, da še pred glavno julijsko požarno sezono letimo tudi z zrakoplovi s slovenskimi registrskimi oznakami," pravi Leon Behin, v. d. generalnega direktorja SPIN.

Za zdaj so zaradi zapletene dokumentacije registrske oznake še španske. Španska pa bosta to sezono tudi pilota – slovenske namreč pred pilotiranjem čaka še izobraževanje. "Zagotoviti bo treba izobraženost po vsej Sloveniji. To bomo naredili do konca drugega leta sezone. Predvidevamo, da bo treba izobraziti vsaj približno od 700 do 800 ljudi," pojasnjuje Behin.

Zaradi sprememb v načinu gašenja so se že začeli izobraževati tudi gasilci. "Usposabljanje tam je bilo kar intenzivno. Simulirali smo, da gori nekje na slovenskem delu Krasa, in potem smo s skupnimi močno koordinirali plovila, tam so simulatorji, na katerih piloti dejansko letijo," opisuje Andrej Perko iz Prostovoljnega gasilskega društva Postojna.

Čeprav gasilce čaka še kar nekaj koordinacije, pa so novih pridobitev veseli. Jan Brodar, vodja operative GB Koper: "Gasilci smo zagotovo zadovoljni s to pridobitvijo, ker nam bo to olajšalo delo, ko govorimo o gašenju predvsem požarov v naravi. Tako da smo zelo zadovoljni.

Letali vodo lahko zajemata tako v morju kot v jezerih, polni pa se ju lahko tudi na letališčih – edini pogoj je, da imajo za odlet na voljo 800 oziroma 900 metrov, pojasnjuje Behin. Najhitrejša moč polnjenja je 90 sekund. "Gre za res vrhunsko, namensko letalo. Vse tiste špekulacije, da smo nabavili neki traktor, ki je namenjen špricanju česar koli drugega, absolutno odpadejo," konča Behin.

Naslednje leto pa bomo bogatejši še za dva air tractorja. Nakup štirih letal je stal nekaj več kot 20 milijonov evrov, od tega je 18 milijonov namenila Evropska unija, slabe štiri milijone pa Uprava za zaščito in reševanje.