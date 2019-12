Z letom 2021 višja starševska nadomestila, a ne za vse

Koalicija je danes povozila izboljšano novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in izglasovala svoje amandmaje, s katerimi se bodo dvigi porodniških in drugih starševskih nadomestil ter starševskega dodatka na raven osnovnega zneska socialne pomoči namesto s 1.1. 2020 realizirali šele leta 2021. Koalicija tudi ni pristala na predlog Levice, naj se starševski prejemki dvignejo vsem staršem, ne glede na to kdaj je bil ali bo rojen njihov otrok. Tako tudi v letu 2021 in kasneje ne bodo vsi starši upravičeni do enako visokih minimalnih nadomestil oziroma enako visokega minimalnega starševskega dodatka. Tudi po letu 2021 bodo nekatere porodnice, matere in očetje še naprej prejemali zgolj 252 evrov.

—Odziv Levice na zavrnjeno dopolnilo